Smailyng, del Trepalio, máximo goleador de la 1ª Regional Infantil

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

Smailyng Alcequiez Ceballos, (León, 2012), jugador del equipo del Trepalio FS que milita en la 1ª División Regional Infantil se está erigiendo en toda una gran promesa del fútbol sala leonés.

El jugador, que cumplirá 14 años el próximo 12 de junio, es el máximo realizador de la categoría al haber materializado 53 goles en 22 partidos disputados, saliendo a una media de 2,40 dianas por partido, superando a Darío Macías, del Unión Arroyo, segundo clasificado, con 51 goles en el mismo número de partidos.

La joven promesa del equipo trepalense ya debutó en la 1ª División Regional Cadete, formando parte de la selección de Castilla y León sub 14 que disputó el Campeonato de España de la categoría celebrado en Cádiz el pasado mes de marzo.

Smailyng, que afronta su cuarta temporada en la entidad trepalense, es un jugador que se desenvuelve en las posiciones de ala y pívot diestro por su versatilidad y capacidad anotadora, destacando también por su capacidad de superar rivales en el uno contra uno y cuenta con un buen golpeo del balón a la hora de rematar contra la portería rival.

El jugador leonés está siendo el auténtico soporte del conjunto trepalense en la máxima categoría infantil regional, pasando a integrar el equipo cadete que la próxima temporada militará de nuevo en la 1ª División Regional, categoría en la que podrá seguir demostrando su capacidad y posibilidades de mejora dada su capacidad técnica, siendo una de las grandes bazas leonesas.