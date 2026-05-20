El Ademar busca dejar León por encima de Castilla

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Abanca Ademar León recibe el próximo sábado 23 a las 18.30 horas en el Palacio de Deportes Urbano González Escapa al Atlético Valladolid, el equipo que persigue a los leoneses en la tabla clasificatoria de la Liga Asobal, tan solo dos puntos por detrás (sextos los locales con 31 puntos y séptimos los visitantes con 29). Con dos partidos por jugarse para la conclusión de la temporada 2025-2026, una victoria leonesa aseguraría quedar por delante de los castellanos y que ningún otro equipo pudiera alcanzar a los maristas.

El equipo de Luis Puertas está hipermotivado para acabar con buen sabor de boca en el último partido ante su afición y cortar la racha de tres partidos sin ganar (derrotas contra Torrelavega y Eon Alicante y empate contra Logroño). «Al Valladolid siempre se le tienen ganas», reconoció sin ambages el técnico leonés. Es el primero del doble duelo del fin de semana contra equipos castellanos, previo al Cultural-Burgos dominical.

Por otro lado, Álvaro Pérez volvió inédito de su convocatoria con la selección absoluta en tierras argentinas, tras ser el descarte de Jordi Ribera en los dos duelos contra Israel. Sin embargo, el jugador aseguró que pese al cansancio acumulado por el viaje transatlántico ha sido una experiencia positiva y de la que ha aprendido mucho. «Ya sabía que no iba a jugar, me lo había comunicado el seleccionador y conocía mi papel, pero siempre es importante estar cerca de los jugadores que son una referencia y de los que se puede aprender en cada momento».

«Es bonito ir a la selección, pero siempre hay que aspirar a lo máximo y quiero ganarme, con mi actuación en el día a día con el equipo, poder seguir entrando en sus planes», completó.

Jordi Ribera es homenajeado por los 70 años del club

Jordi Ribera, de 63 años y natural de la localidad catalana de Sarriá de Ter, en la provincia de Girona, fue el entrenador del Ademar León entre los años 2007 y 2011, donde dejó un gran sabor de boca, y es el seleccionador español desde 2016.

Tras la cena de gala que los maristas llevaron a cabo el 19 de mayo y que significó el inicio de la celebración del 70º cumpleaños del club, Ribera fue galardonado y recordado por su valor y aportaciones al club en el citado periodo.

«Pienso que el Ademar tiene jugadores jóvenes y con experiencia que son balonmanistas que tienen un buen nivel y algunos de ellos están avanzando y otros ya hace tiempo que están demostrando la categoría que poseen».

El veterano técnico viene de realizar un largo viaje a Buenos Aires (Argentina), donde llevó a la selección a la clasificación para el Mundial de Alemania 2027 tras vencer en ambos partidos a Israel, en una eliminatoria atípica por la situación que vive el país hebreo que llevó a la disputa de los partidos al otro lado del Atlántico.

Ha sido habitual ver a Ribera en los asientos del Palacio a lo largo de la década que lleva dirigiendo el destino de España, para observar la progresión de los que habían sido sus pupilos.