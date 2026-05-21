Sariegos busca el ascenso a Primera División Nacional

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El BM Sariegos ha hecho sus deberes durante la liga regular, al quedar subcampeón del grupo B de Segunda División Nacional con 16 victorias, dos empates y dos derrotas, tan solo por detrás del Laguna de Valladolid.

Este segundo puesto les ha abierto las puertas para estar el 22, 23 y 24 de mayo en la localidad pontevedresa de Redondela para jugar el sector o fase estatal que se disputa bajo la modalidad de liguilla de todos contra todos y en la que sólo el campeón logrará el ascenso para disfrutar la próxima temporada de la Primera División Nacional. Un reto que se ha marcado el equipo de la urbe del alfoz de León tras quedarse el año pasado sin ello por los criterios de desempate a igualdad de puntos.

La plantilla que entrenan Guillermo Algorri y Rodrigo Sampedro llega con la moral reforzada y la experiencia que le otorga lo vivido en su anterior fase de ascenso y está preparada para medirse a tres rivales muy complicados: los asturianos del Synerkos Castrillón, contra los que abrirán la fase de ascenso el viernes a las 19,00 horas; los locales del SAR Opmobility serán rivales el sábado desde las 19.30 horas; y el Hercos Motor BM Colindres de Cantabria con el que se verán las caras el domingo a las 11.00 horas para cerrar la fase.