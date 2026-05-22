Rubén de la Barrera: «Este equipo tiene las ideas claras»

Mientras hay vida existe la esperanza. A esa rama se agarra la Cultural, desde su entrenador hasta los jugadores, para afrontar el penúltimo capítulo de la Liga este domingo frente al Burgos (Reino de León, 18.30 horas). Esas sensaciones en clave positiva las pronunció ayer el técnico Rubén de la Barrera, que ve a su equipo «suelto, con claridad, ganas y enfocado», después de la anterior victoria frente al Eibar que mantiene vivas las opciones de permanencia. A día de hoy a cuatro puntos de distancia, el margen que tiene el Cádiz, primero de los salvados. Lejos de preocuparse por otros resultados, en especial el que pueda cosechar el equipo andaluz, De la Barrera insiste en que «el partido solo se juega en un campo, en León, y es el que nos interesa y el único foco en el que centrarnos».

Por ello, confía en repetir la imagen ofrecida en la jornada precedente, también en el Reino de León y frente a un Eibar que se jugaba sus opciones de ser uno de los equipos elegidos para jugar el play off de ascenso (lo mismo que esta semana los burgaleses). «Muchas de las cosas del otro día van a valer, pero son partidos diferentes y los comportamientos también tienen que serlo».

Ramis: «Estamos muy cerca de una meta muy bonita de poder cumplir» El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, apremió ayer a sus jugadores a ganar y esperar a los resultados para mantener vivas sus opciones de play off porque están «muy cerca de una meta muy bonita de cumplir».

En su comparecencia previa al decisivo encuentro contra la Cultural, Ramis subrayó que, pese a no depender de sí mismos a falta de dos jornadas, el grupo mantiene la convicción y la estabilidad emocional necesarias para competir hasta el final por el objetivo.

El técnico insiste en que la situación clasificatoria, con 66 puntos, es «atípica», pero asumida con naturalidad dentro del vestuario.

En el plano deportivo, Ramis confirmaba este viernes la baja por sanción de Curro y explicaba que Mario González podría reincorporarse en el siguiente partido, aunque no estará disponible para este fin de semana.

Sobre el rival, elogiaba la evolución reciente de la Cultural, destacando su estilo definido y su capacidad de crecimiento en el tramo final de la temporada, pero aun así, subrayó que el Burgos buscará imponer su propio plan de partido.

Ramis también puso en valor la respuesta de la afición, destacando el desplazamiento masivo a León como reflejo de la importancia del encuentro en lo que puede ser un paso determinante para las aspiraciones blanquinegras. «Siempre han estado con nosotros y su ánimo nos ayuda a afrontar los retos de la mejor manera posible. En León también vamos a estar acompañados por ellos en un partido con mucho en juego», precisaba el propio Ramis.

Ante el Burgos intentará plasmar sobre el terreno de juego un juego «que someta al rival hacia adelante, pero que al mismo tiempo controle lo que pasa por detrás y todos van a ser importantes porque saldrán en la foto, por delante y por detrás».

En cuanto a nombres propios, del extremo brasileño Lucas Ribeiro, al que concedió casi todo el partido ante el Eibar por primera vez en muchas jornadas, recalcó que está «lejísimos» de lo que espera, en cuanto a rendimiento, del jugador «Tiene situaciones de desequilibrio propias de él, pero debe ganarse ser eficaz de verdad y producir para el bien del equipo».

«Hizo lo que es él, limpiar gente y asistir para el gol, pero tiene que ser mucho más, que defensivamente vaya y eficaz y productivo en ataque», concretó, mientras que sobre el debutante Alejandro Morante cree que tiene un perfil «que le va bien al equipo, no de puro vértigo, pero que ataca con verticalidad».

De su rival de este domingo en el Reino, el Burgos, que se juega la presencia en el play off de ascenso, considera que es un equipo «bien hecho y muy bien entrenado», con un Ramis que «al nivel defensivo le ha dado también el ofensivo, junto con la calidad individual. Por eso nos conviene mandar y evitar que se acerquen a nuestra área, alejarlos de las zonas donde pueden hacernos daño». Rubén de la Barrera, preguntado acerca de su futuro, recalcó que antes de la llegada del director deportivo, Asier Goiria, había «una sintonía total» con la cúpula de la entidad, pero que el nuevo responsable «debe sentir que el proceso también es suyo, que se va de la mano, que evalúe y se establezca una conversación, porque estoy encantado en León, que es mi segunda casa y el club sabe que soy superaccesible». Eso sí, lo que ahora le preocupa es el partido del domingo ante el cual se muestra seguro de que el equipo "responderá".

«El partido solo se juega en un campo, en León y es el que nos interesa y el único foco en el que centrarnos»