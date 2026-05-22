La Fídeber entrega el domingo los galardones de esta temporada

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El recinto ferial de Camponaraya acoge un año más en la parte final de la temporada deportiva la Fídeber, la Fiesta del Deporte Berciano que organiza Manolo Macías, colaborador de Diario de León. Es la XXXVII edición y entregará más de una treintena de premios entre los más de 150 invitados.

Macías relató en su presentación cómo enlazaba 36 horas de trabajo entre la farmacia y las labores periodísticas en Diario de León y Onda Bierzo, siguiendo el fútbol base y realizando otras coberturas de información general.

Recordó el alma máter y organizador de esta fiesta los inicios de la misma, casi de broma en las instalaciones del CD Santa Marta. Al principio se trataba de una cena en la que se entregaban premios al fútbol base, pero luego fue variando y ampliando horizontes. También recordó que en momentos más boyantes de la economía llegó a juntar a 325 invitados.

Esta gala reconoce su esfuerzo personal y valora el esfuerzo de destacar el deporte base, sobre todo el fútbol. Macías ha obtenido más reconocimientos (en referencia al premio especial de los Teledeportivos de La 8 y EsRadio Bierzo) y su labor por el deporte base es impagable», afirmó el alcalde camponarayense Eduardo Morán.

La fiesta deportiva, cultural y gastronómica, también conocida como la fiesta del pulpo, arranca el domingo a las 13.30 horas.