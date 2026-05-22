El BF León viaja a la pista del GEiEG dispuesto a sellar su pase a la final

El BF León afronta este sábado el último envite para alcanzar la final del play off de ascenso a la Liga Challenge. Lo hace como visitante, con el reto de salvaguardar los 16 puntos con los que viaja a Girona para enfrentarse al GEiEG (20.15 horas) cosechados en la ida hace una semana en el palacio de Deportes.

Aunque cada partido es diferente, el BF León, después de su buen hacer en el primer cara a cara con su oponente, tratará de repetir consistencia y con ello salir airoso de un encuentro en el que, a pesar de la renta de 16 puntos, no valen relajaciones frente a un enemigo deportivo que acabó en la segunda posición de su grupo y que si bien lejos del Pabellón Lluis Bachs se muestra con alguna duda, cuando ejerce de local su peligro aumenta de manera clara.

Defender la renta no es el objetivo inicial, sino luchar por la victoria desde el salto inicial. Con la concentración máxima el reto de superar esta criba es más que factible. Y más en un momento en el que las jugadoras del BF León están mostrando un nivel notable como han demostrado en esta fase definitiva del campeonato liguero.

Si consiguen el objetivo que tienen en su mano el rival en la gran final de la Liga Femenina 2 apunta a ser el Alcorcón que en el encuentro de ida de las semifinales se imponía de manera contundente al Ibaizabal por un marcador de 68-47.