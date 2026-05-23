El Girona y el Mallorca descienden a Segunda

Publicado por Iñaki Dufour Madrid Creado: Actualizado:

La última jornada de la Liga no cambió nada en la zona de descenso, sin la carambola que persiguió toda la noche el Mallorca, casi condenado desde su derrota de la anterior cita con el Levante, pese al 3-0 al Oviedo, y sin el triunfo que persiguió el Girona, cuyo empate lo envió a Segunda y salvó al Elche, al Levante y a Osasuna, mientras el Celta tomó rumbo a la Liga Europa y el Getafe a la Liga Conferencia.

Como el Oviedo, Girona y Mallorca se van a Segunda. El conjunto balear no juega en ella desde 2021. La llegada de Martín Demichelis tampoco surtió el efecto deseado. La permanencia se escapó. El bloque catalán, que la pasada campaña disputó la Liga de Campeones, cae a la categoría inferior, después de cuatro cursos en Primera.

No le bastó jugar en su casa ni depender de sí mismo al equipo de Michel Sánchez, descendido en su campo, en Montilivi, ante su afición. El empate no le bastó.

Las opciones del Mallorca eran tan reducidas al inicio de la última jornada que ni siquiera una victoria por 3-0 contra el Oviedo alimentó su esperanza de verdad. Estuvo en descenso toda la noche. Además del Elche, los otros dos equipos en riesgo de descenso sellaron su continuidad por los marcadores ajenos, porque el Levante perdió con el Betis (2-1), con el conjunto verdiblanco y Osasuna fue derrotado por 1-0 por el Getafe. Por Europa ni Getafe ni Celta dieron opciones a nadie: ni al Valencia, pese al 3-1 con el que derrotó al Barcelona, ni al Athletic, goleado por 4-2 por el Real Madrid.