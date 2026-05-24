El Balonmano Sariegos logra el hito del ascenso a Primera Nacional
Pleno de victorias en la fase de ascenso disputada este fin de semana
A la segunda fue la vencida. El Balonmano Sariegos, que lleva varias temporadas haciendo un gran trabajo con su base ha logrado el ascenso de su equipo sénior a Primera Nacional, la tercera categoría del balonmano patrio,
La temporada pasada se quedó con la miel en los labios y en está han salido con la lección bien aprendida, logrando 6 puntos sobre 6 El primer día ganaron 23-36 al Castrillón asturiano, el segundo día se deshicieron de los anfitriones SAR Opmobility por 23-29, para acabar su buen papel derrotando al Colindres 22-30. Con estos resultados el equipo del alfoz de León debutará el próximo año en Primera Nacional.