Diario de León

El Balonmano Sariegos logra el hito del ascenso a Primera Nacional

Pleno de victorias en la fase de ascenso disputada este fin de semana

Un instante del partido que Sariegos jugó contra el equipo anfitrión, el SAR Opmobility de Redondela.

Un instante del partido que Sariegos jugó contra el equipo anfitrión, el SAR Opmobility de Redondela.DL

Publicado por
Guillermo Mieres
León

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 A la segunda fue la vencida. El Balonmano Sariegos, que lleva varias temporadas haciendo un gran trabajo con su base ha logrado el ascenso de su equipo sénior a Primera Nacional, la tercera categoría del balonmano patrio,

 La temporada pasada se quedó con la miel en los labios y en está han salido con la lección bien aprendida, logrando 6 puntos sobre 6  El primer día ganaron 23-36 al Castrillón asturiano, el segundo día se deshicieron de los anfitriones SAR Opmobility por 23-29, para acabar su buen papel derrotando al Colindres 22-30. Con estos resultados el equipo del alfoz de León debutará el próximo año en Primera Nacional.

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