De la Barrera desciende a la Cultural Leonesa a los infiernos por segunda vez seguida

De la Barrera desciende a la Cultural Leonesa a los infiernos de la tercera división del futbol nacional por segunda vez consecutiva, tras perder frente al Burgos CF por 0-2 en el Reino de León. El único entrenador en los casi 103 años de historia culturalista que baja en dos ocasiones al equipo leonés de la Segunda División al fútbol aficionado. El primer descenso de la Cultural Leonesa a Segunda División B ocurrió el 2 de junio de 2018 en el estadio de Los Pajaritos tras perder 2-1 frente al CD Numancia en la última jornada de la temporada. En esta oportunidad, la derrota ante el Burgos CF por 0-2 consuma la tragedia una jornada antes de finalizar el campeonato de Liga.

Los números son fríos y contundentes. Y los de De la Barrera desde que se sentó en el banquillo de la Cultural no tienen trampa ni cartón: 9 puntos de 42 posibles en los 14 partidos que ha dirigido que suponen el descenso en esta ocasión a Primera Federación.

Con De la Barrera, el efecto se queda en anécdota. Y frente al Burgos CF, más de lo mismo. O peor.

Las cifras son objetivas y claras. Pese a que De la Barrera tiene peor coeficiente de puntos sumados que Ziganda y similar al de Llona, el asesor deportivo de Natichu Alvarado, Antonio Martínez (que fue quien lo fichó), se encapricha con la continuidad del técnico gallego en el cargo, con el nuevo director deportivo Asier Goiria como convidado de piedra. Manzanera ya fue el mandado de Antonio Martínez y por derivación de Natichu Alvarado. El efecto De la Barrera se queda a falta de una jornada para el final de la Liga en 9 puntos de 42 posibles en los 14 encuentros que lleva al mando, con un coeficiente irrisorio de 0,64 puntos por partido. Además, en una temporada con la permanencia más barata de la historia de la Segunda División.

En cuanto al partido en sí, El Burgos, con una victoria por 0-2 gracias a un doblete en la primera mitad de David González, sentenció al descenso a Primera Federación a la Cultural Leonesa y sigue en la pelea por estar en la promoción de ascenso en la última jornada de LaLiga Hypermotion.

Entraron con mejor tono en el partido los locales, pero antes de llegarse al minuto 5 un despiste defensivo propició una escapada por la banda derecha de Fer Niño, que fue zancadilleado por Matia Barzic y David González repitió lo sucedido en el debut liguero en agosto en El Plantío, cuando otra pena máxima, entonces con expulsión de Diallo, fue transformada por el canterano del equipo castellano.

El partido se le puso al equipo de Luis Miguel Ramis en el escenario ideal para poder jugar muy pronto con los nervios y ansiedad de una Cultural que necesitaba el triunfo para agarrarse a las matemáticas y que, pese a tomar el mando del balón, no encontraba la forma de romper el entramado defensivo rival.

Tardó en llegar la primera ocasión con cierta claridad sobre el portal de Ander Cantero y fue con un disparo del máximo goleador culturalista, Luis Chacón, que buscó con su zurda un disparo por arriba que despejó el guardameta navarro por encima del larguero.

El Burgos controlaba a la perfección el tiempo del partido, cerrando todas las líneas, aunque de nuevo Chacón encontró un resquicio tras un pase filtrado de Lucas Ribeiro que puso el balón para el cabezazo de Collado, en su primer remate, aunque excesivamente blando.

Tuvo la mejor oportunidad la Cultural tras un balón de Ribeiro al borde del área para la incorporación de Roger Hinojo que el lateral cedido por el Espanyol estrelló en el palo izquierdo de un Cantero ya batido.

Si acertó el conjunto de Ramis en la prolongación tras aprovechar un nuevo error de la zaga rival tras un mal entendimiento entre Víctor García y Barzic que recogió Appin para disparar seco y el rechace de Edgar Badía lo aprovechó, a placer, de nuevo David González para poner el 0-2.

Nada más arrancar el segundo periodo pudo la Cultural reducir la desventaja con una acción individual del brasileño Lucas Ribeiro, cuyo remate se estrelló en el portero y el disparo posterior de Víctor Moreno en el lateral de la red.

Solo un disparo de Bicho centrado rescató del sopor a un partido adormecido por la tranquilidad de unos y la impotencia de otros, aunque Fer Niño pudo poner la sentencia definitiva en el minuto 68 cuando se fue solo hacia Badía y éste sacó un pie salvador.