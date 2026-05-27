Un gol acaba con el sueño del Rayo de levantar su primer título europeo

Publicado por David Ramiro Leipzig Creado: Actualizado:

CRYSTAL PALACE 1

Henderson; Riad, Lacroix, Convot; Daniel Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Yeremy Pino (Guessand, min 80); Sarr; y Mateta (Larsen, min 75).

RAYO VALLECANO 0

Batalla; Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Chavarría; Oscar Valentín (Mendy, min 62), Unai López (Pedro Díaz, min 62); Jorge de Frutos (Camello, min 69), Isi Palazón (Ilias, min 77), Álvaro García (Pacha Espino, min 69); y Alemao.

Gol: 1-0, min 49: Mateta. Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó a Pathé Ciss, Isi, Unai López, Álvaro, Mendy y Pacha Espino, del Rayo; y a Wharton, Yeremy Pino y Riad, del Crystal Palace. Incidencias: Final de la Liga Conferencia disputada en el Red Bull Arena de Leizpig (Alemania) ante unos 45.000 espectadores.

Un gol de Mateta a los 49 minutos permitió al Crystal Palace llevarse la Liga Conferencia y hacer claudicar a un Rayo Vallecano eterno (1-0) que lo intentó hasta el final y perdió una final continental histórica, la primera en sus 102 años de existencia.

En Leipzig, la ciudad alemana en la que está enterrado Bach, el Rayo hincó la rodilla y se quedó a un paso de la gloria. Aún así salió por la puerta grande, con la dignidad intacta y el orgullo de clase en alto de su afición tras competir de tú a tú a un rival con 542 millones de presupuesto, cinco veces más que los 107 suyos. Dos errores de Pathé Ciss seguidos, uno de ellos tras derribar a Yeremy Pino y ver la cartulina amarilla en una jugada en la que no llegó al corte, fueron el reflejo de lo poco cómodo que se sintió el Rayo en la primera mitad, en la que su mejor ocasión fue un remate algo forzado de Alemao que se marchó fuera tras un centro desde la izquierda de Álvaro García.

El que sí pude adelantarse en el marcador, y en un momento clave, fue el equipo inglés, que tuvo una ocasión muy clara en el tiempo añadido de la primera mitad con un remate de cabeza cruzado de Tyrick Mitchell que se marchó rozando el poste izquierdo de la portería de Batalla.

Nada más comenzar la segunda parte, a los cinco minutos, el partido se le puso cuesta arriba al Rayo. Wharton enfiló en línea recta hasta la frontal del área y lanzó un zurdazo que despejó Batalla con la mala fortuna que le cayó a la pierna izquierda de Mateta, que remató solo. Ese gol dejó noqueado al Rayo, que pudo lamentar otro gol inmediatamente después. Esos minutos fueron críticos para el Rayo y su técnico, Iñigo Pérez, lo vio claro. Quitó a Oscar Valentín y Unai López, los dos mediocentros, y dio entrada a Mendy y Pedro Díaz. Esos cambios le vinieron bien al Rayo, igual que la entrada de Camello y Pacha Espino. Hasta el final el Rayo Vallecano lo intentó de todas las maneras y, aunque sí dio sensación de peligro, no consiguió poner a prueba a Henderson, que vivió demasiado cómodo el último tramo de partido.