La 8 premia al deporte de la tierra de León
La organización de la Media Maratón de León, la jugadora del Cleba Paula Alonso, la joven perla del atletismo Celia Ponga o el Atlético Mansillés fueron algunos de los premiados en la undécima edición
La organización de la Media Maratón de León (que lleva ya 16 ediciones), la jugadora del Cleba Paula Alonso, la joven perla del atletismo Celia Ponga o el Atlético Mansillés fueron algunos de los galardonados en la undécima edición de los Premios Deportivos de La 8 León, que ayer se entregaron en La Venatoria.
Una edición cargada de momentos emotivos, como los reconocimientos al nuevo deporte escolar del colpbol o al reciente ascenso a Primera Nacional del Balonmano Sariegos.
Varias categorías
Un total de 22 deportistas, asociaciones y organizaciones recibieron su particular homenaje en las diferentes disciplinas en las que compiten tanto de forma individual o colectiva. Gonzalo Pérez en balonmano, María Cadenas en lucha leonesa, Blanca Fernández a toda su trayectoria en atletismo, Jaime Santos en ajedrez, la piloto Alba Sánchez en motor o Alfredo Arrojo en boxeo, entre otros, desfilaron por el escenario recordando sus logros y los objetivos que se marcan de cara al futuro.
El evento terminó con la tradicional foto de familia. De presentar la gala de La 8 León se encargaron en esta ocasión Jesús Rodríguez y Juan Carlos Alaiz.