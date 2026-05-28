La 8 premia al deporte de la tierra de León

Todos los premiados en la gala del Deporte 2026 que organiza La 8 León en La Venatoria posaron en una foto de familia al finalizar el evento. Ángelopez

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La organización de la Media Maratón de León (que lleva ya 16 ediciones), la jugadora del Cleba Paula Alonso, la joven perla del atletismo Celia Ponga o el Atlético Mansillés fueron algunos de los galardonados en la undécima edición de los Premios Deportivos de La 8 León, que ayer se entregaron en La Venatoria.

Una edición cargada de momentos emotivos, como los reconocimientos al nuevo deporte escolar del colpbol o al reciente ascenso a Primera Nacional del Balonmano Sariegos.

Varias categorías

Un total de 22 deportistas, asociaciones y organizaciones recibieron su particular homenaje en las diferentes disciplinas en las que compiten tanto de forma individual o colectiva. Gonzalo Pérez en balonmano, María Cadenas en lucha leonesa, Blanca Fernández a toda su trayectoria en atletismo, Jaime Santos en ajedrez, la piloto Alba Sánchez en motor o Alfredo Arrojo en boxeo, entre otros, desfilaron por el escenario recordando sus logros y los objetivos que se marcan de cara al futuro.

El evento terminó con la tradicional foto de familia. De presentar la gala de La 8 León se encargaron en esta ocasión Jesús Rodríguez y Juan Carlos Alaiz.