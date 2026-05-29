Llegó el momento de poder disfrutar para la Ponferradina

La Deportiva afronta el play off con la ilusión de un equipo que hace 5 meses pensaba en los puntos necesarios para no descender.AFB

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El play off de ascenso a 2ª División, ese mini torneo entre los mejores equipos de cada grupo, arranca esta tarde y lo hace con la presencia de la SD Ponferradina, que recibe al filial del Atlético de Madrid en El Toralín desde las 21.00 horas. El conjunto blanquiazul logró lo que parecía imposible, sumando en menos de 5 meses 11 puntos más que el Zamora CF, 14 más que el RC Celta Fortuna, 15 más que el Pontevedra, 16 más que el Real Madrid Castilla, 22 más que el Bilbao Athletic y 24 más que el Racing de Ferrol.

Se ven las caras el 4º del grupo I y el 3º del grupo II. El duelo se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en EsRadio Bierzo, Onda Bierzo/Onda Cero y Radio Bierzo/Ser, a través de la radio, y en los canales de televisión Movistar Plus+, Dazn, MasOrange, Jazztel, Yoigo, MasMovil, Euskaltel, Telecable, R, DIGI, y FootballClub Play.

Después de encontrarse durante prácticamente todas las semanas con varias bajas, Mehdi Nafti sólo tiene la del lesionado Vasco para este duelo. Con respecto al último choque podría entrar Frimpong en el centro del campo en lugar de Fede San Emeterio y quizá Borja Valle en lugar de Keita, aunque tampoco sería de extrañar que el franco-tunecino repitiese el once que presentó frente al Bilbao Athletic.

Fernando Torres también podría repetir el once que ganó la pasada semana 3-1 al Algeciras CF, si bien ya va a contar con futbolistas que han pasado durante esta campaña en uno u otro momento por las manos de Diego Pablo Simeone en el primer equipo. Han sido un total de 10, libres ahora tras la conclusión de la 1ª División: Julio Díaz, Jano, Boñar, Morcillo, Rayane, Dani Martínez, Taufik, Iker Luque, Cubo y Puric. Y Esquivel ha estado convocado en prácticamente en todos los partidos.

Se ven las caras una Deportiva que ha sumado 40 puntos en la 2ª vuelta, perdiendo sólo 3 partidos, únicamente uno en casa, y encajando 11 goles, 5 en 17 partidos y 12 porterías a 0 en ese intervalo de tiempo, frente al conjunto más goleador de la categoría (64 tantos), el jugador que más marca (Arnau Ortiz con 23) y posiblemente el que más caudal ofensivo tiene y ocasiones genera.

Si la Deportiva no pisa la 2ª División desde la temporada 2022-2023, el rival no lo hace desde la 1999-2000, momento en el que Manolo Rubio militaba en un equipo que salvó la categoría, pero que descendió a 2ª División B arrastrado por el descenso del primer equipo a 2ª División.

Es el Atlético Madrileño el 5º filial al que se mide la Deportiva en una fase de ascenso. En los anteriores 4 duelos disputados en casa sumó un triunfo 3-1 contra el Leganés B, los empates a dos goles contra el Fabril y a uno contra el Mallorca Atlético, y la derrota 1-2 contra el Compostela B. Y en la presente Liga el recorrido ante filiales como local se traduce en derrotas contra Real Madrid Castilla y Atlético Osasuna Promesas, empate contra el RC Celta Fortuna y victoria frente al Bilbao Athletic.

EMPEZÓ EL PLAY OFF

El Real Madrid Castilla y el Sabadell arrancaron este viernes la fase de ascenso. Hoy sólo se desarrolla el choque de El Toralín, mientras que quedan para mañana el Europa-RC Celta Fortuna y el Villarreal B-Zamora CF.