“Queremos convertir MaxLeón Basket en el torneo de referencia en Castilla y León”

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​ Redacción / Fotos, Santi Mielgo León Creado: Actualizado:

El Pabellón de Puente Castro acogió este fin de semana la primera edición del torneo MaxLeón Basket, una cita pionera en León dirigida al baloncesto para mayores de 35 años, que reunió a seis equipos y más de 60 jugadores y que nace con la ambición de consolidarse dentro del calendario deportivo autonómico. “Queremos convertir el MaxLeón Basket en el torneo de referencia en Castilla y León”, destacaron los organizadores al término de la jornada, marcando así el objetivo de crecimiento de un proyecto que ha arrancado con una notable respuesta tanto de participantes como de público.

Durante la mañana del sábado, entre las 10:00 y las 14:00 horas, la capital leonesa se convirtió en punto de encuentro del maxibasket, con partidos en categoría femenina y masculina y un ambiente marcado por la competitividad y el compañerismo.

En el plano deportivo, el conjunto anfitrión, MaxLeón Basket, se proclamó campeón en categoría femenina, mientras que en la masculina el triunfo fue para Veteranos del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada (CDP).

El equipo femenino leonés ha experimentado una rápida evolución en los últimos meses, impulsada por la incorporación de los entrenadores Enrique Montesdeoca Socorro y Álvaro Ditén, que han sido clave en la construcción de un grupo que combina jugadoras con experiencia y otras recién iniciadas.

“Solo puedo sentir orgullo y admiración por este equipo, que en tan poco tiempo ha creado una familia unida, con mucho entusiasmo, valor y fortaleza”, señaló Montesdeoca tras el torneo, destacando el crecimiento del grupo.

Además del equipo local, el torneo contó con la participación de conjuntos como Las Herminias y de clubes visitantes como Basketladiesy Basketgentleman, del Club San Ignacio de Torrelodones, que aportaron nivel y variedad a la competición.

La cita contó también con respaldo institucional. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, estuvo presente en el pabellón y mostró su entusiasmo por este tipo de iniciativas que fomentan la salud y el bienestar de la ciudadanía. Junto a él acudieron presidentes y representantes de clubes de referencia en la ciudad como el Lioness Team Basketball, el C.D.B Reino de León y el club Baloncesto Femenino León en apoyo al crecimiento del maxibasket. Por su parte, la Federación, a través de su Área Mujer, ha destacado su implicación en el proyecto como parte de su estrategia para incentivar la participación de jugadoras sénior y veteranas.

El torneo ha sido organizado por Iván Cuesta y María Gallego, bajo la gestión de la Asociación Star Women All Sports (SWAS), presidida por Lara Blanco, quienes valoran de forma positiva esta primera edición, que también dejó un impacto en la vida social de la ciudad con la llegada de equipos y acompañantes.

Con este primer paso, el MaxLeón Basket inicia un proyecto que mira al futuro con la intención de ampliar su participación y consolidarse como una cita de referencia en Castilla y León.