Cultural Leonesa: renovación por derrumbe

Final del campeonato de Liga, con la Cultural Leonesa penútima en la tabla clasificatoria de Segunda División con 37 puntos en su casillero particular, uno más que el colista Real Zaragoza. El descenso de la Cultural y Deportiva Leonesa a la Primera Federación, consumado frente al Burgos CF en la penúltima jornada en el Reino de León (0-2) el domingo 24 de mayo y ratificado este sábado 30 de mayo tras el 1-1 ante la Real Sociedad B en Zubieta, desencadena en una reestructuración profunda y obligada en el club. Limpia total e enevitable de la plantilla para el nuevo proyecto deportivo otra vez en Primera Federación, la tercera división del fútbol español, con sólo tres jugadores con contrato en vigor (Rodri, Calero y Yayo).

Independientemente de la situación económica, la mala planificación deportiva y la inestabilidad de esta temporada 2025-2026 obligan a un cambio de ciclo y a una reestructuración casi total del equipo para el próximo plan, con la salida de gran parte de la plantilla y la llegada de un nuevo entrenador para suplir a De la Barrera, cuyos números se han quedado definitivamente en 10 puntos conseguidos de 45 posibles en los 15 partidos en los que ha dirigido al equipo leonés desde su contratación. Unas cifras que abocan al cuadro culturalista al descenso.

NUEVO ENTRENADOR

Para sustituir en el banquillo culturalista a De la Barrera ya se desprenden algunos técnicos muy del gusto del director deportivo Asier Goiria, como son los casos de Jandro Castro, Íñigo Vélez y hasta Joseba Etxeberría, junto a un tapado que todavía no ha salido en las quinielas. Todo se resolverá en cuestión de horas para arrancar la planificación de cara a confeccionar un plantel con garantías de subir de nuevo a Segunda División.

BAÑUZ, FORNOS Y BICHO

Las primeras intenciones, aunque hay que esperar a las expectativas de los futbolistas y también al mercado, la entidad culturalista pretende tener en cuenta a la hora de renovar al portero Miguel Bañuz, al defensa central Quique Fornos y al mediocentro Bicho.

MUCHAS BAJAS

Badía, Rafús, Peru, Satrústegui, Tomás Ribeiro, Sergi Maestre, Diego Collado, Manu Justo, Lucas Ribeiro, Rubén Sobrino y Rafa Tresaco apuntan a su no continuidad en la Cultural, con las dudas de Víctor García y Nemanja Radoja, que podrían seguir si hay acuerdo. Regresan a sus clubes tras ser cedidos a la Cultural Roger Hinojo (Espanyol), Matía Barzic (Elche), Homan (Al-Duhail SC), Luis Chacón (Deportivo), Selu Diallo (Alavés), Thiago Ojeda (Villarreal) y Víctor Moreno (Villarreal).

- Badía, Rafús, Peru, Satrústegui, Tomás Ribeiro, Maestre, Collado, Tresaco, Ribeiro, Sobrino y Justo apuntan a su no continuidad



- La entidad culturalista pretende tener en cuenta a la hora de renovar al portero Bañuz, al central Fornos y al mediocentro Bicho