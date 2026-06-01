El pescador leonés José Manuel Juan Cifuentes se proclamó campeón de España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa Marina del Rey volvió a convertirse en el gran epicentro nacional de la pesca con la celebración del LVIII Campeonato de España de Pesca de Selecciones Autonómicas en la modalidad de Salmónidos Lance Absoluto. La cita, desarrollada en las generosas aguas del río Órbigo entre el 28 y el 31 de mayo, concluyó con un rotundo éxito deportivo y organizativo, coronando a la delegación de Castilla y León como la gran triunfadora del torneo.

El equipo castellano y leonés revalidó su hegemonía nacional en una edición caracterizada por el altísimo nivel técnico. En el plano individual, brilló con luz propia el pescador leonés José Manuel Juan Cifuentes, vecino de la cercana localidad de Villamor de Órbigo, quien además de liderar el éxito de la selección autonómica, se alzó de forma impecable con el título de Campeón Individual de España.

El campeonato, organizado por la Federación de Pesca y Casting de Castilla y León (FPCYL) congregó a 96 deportistas de élite pertenecientes a 13 selecciones autonómicas. Las jornadas destacaron por una extraordinaria actividad en el río Órbigo, registrándose un total de 4.250 capturas, 1.850 truchas mayores de 19 centímetros y 2.400 truchas menores de esa medida.

La delegación anfitriona de Castilla y León compitió con un potente bloque de 20 deportistas. Su equipo campeón estuvo integrado por un sólido cuarteto de pescadores de la tierra: los leoneses Juan Carlos Diez Quiñones, José Manuel Juan Cifuentes y Julio Hernández González, junto al burgalés Carlos González Calatrava. El podio por equipos lo completaron la selección de Asturias, en segunda posición, y Euskadi, en el tercer cajón.

Entrega de premios en Santa Marina del Rey

El broche de oro al evento tuvo lugar este fin de semana con la tradicional Cena de Clausura y entrega de premios, celebrada en los salones del Hostal-Restaurante 'Salones Victoria' de Santa Marina del Rey, colaborador del evento. Al acto asistieron, junto al alcalde del municipio y diputado provincial, Francisco Javier Álvarez, el Jefe del Servicio de Caza y Pesca en la Junta de Castilla y León, Ignacio de la Fuente Cabria, acompañados por miembros de la Federación Española de Pesca y Casting y de la Federación de Pesca y Casting de Castilla y León.

El alcalde del municipio anfitrión ensalzó el impacto socioeconómico y deportivo del campeonato señalando que “el río Órbigo ha demostrado una vez más por qué es un escenario único en España para la alta competición; el extraordinario caudal de capturas no solo ha puesto a prueba la destreza de los mejores pescadores del país, sino que consolida a nuestro municipio como un referente indiscutible del turismo deportivo”.

El regidor agradeció a ambas federaciones que sigan apostando por este río y por el municipio de Santa Marina del Rey para celebrar estos eventos deportivos, que ratifican su posición estratégica en el mapa deportivo nacional y su firme interés de promocionar sus recursos naturales a través del turismo activo.