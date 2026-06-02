Del Celta de Vigo B a ir convocado con la selección de Irán para el Mundial

Eckert en el duelo contra la Ponferradina de la temporada 2017-18.dl

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

Dennis Eckert Ayensa es un producto de la globalización del mundo actual. De padre alemán y madre gallega, su abuelo paterno era iraní, lo que le ha abierto las puertas de la convocatoria del país persa para el Mundial 2026.

En la temporada 2017-18 jugó en el Celta B y en la siguiente compatibilizó filial y primer equipo.

Durante ese primer año coincidió en la antigua Segunda B con la Ponferradina, pues la Cultural estaba en Segunda. En la 2018-19 compitió contra ambos equipos leoneses.