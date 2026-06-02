La ilusión de Jódar se estrella contra la madurez de Zverev

Publicado por Luis Miguel Pascual París Creado: Actualizado:

Zverev fue una montaña demasiado alta para Rafa Jódar, que a sus 19 años tocó techo en los cuartos de final de París, en los que no pudo con el número 3 del mundo, que accedió a su 10ª semifinal de un Grand Slam con una victoria por 7-6 (3), 6-1 y 6-3, en 2 horas y 25 minutos. Jódar sufrió su cuarta derrota este año en arcilla.

El joven español, que inició el año como 168 del mundo, llama a la puerta del top-20 gracias a su buen hacer en París, pero también a su victoria en Marrakesh, sus semifinales en Barcelona y los cuartos en Madrid o París. Así, ingresó en el top-100 en marzo, entre los 50 mejores en abril y acabó a las puertas de Roland Garros entre los 30, debutando en el torneo parisiense como cabeza de serie.

Pero como ya le sucedió en Madrid, donde no pudo poner en apuros a Sinner, le faltó algo de tenis para hacer descarrilar a un Zverev que tuvo rachas de alta calidad. Las necesitó para contrarrestar el ímpetu inicial del joven español, que llegó a colocarse 5-2 y a tener un servicio a su favor para anotarse el primer set. Pero ahí emergió el alemán, elevó el nivel de su juego y empató a 5.

La experiencia se impuso en el juego de desempate, en el que Zverev comenzó una dinámica de dominio que no supo romper el español, que solo sumó un juego en el segundo set. A remolque también en el tercero desde que cedió su saque inicial, Jódar tuvo ocasión de reengancharse al disponer de una bola de rotura en el octavo, pero la desaprovechó, una de las asignaturas pendientes que ha dejado a lo largo de todo el torneo.

Ya no soltó la presa el germano, finalista en 2024, que regresa a unas semifinales de las que el año pasado fue apeado por el serbio Novak Djokovic, lo que demuestra la fiabilidad que tiene sobre la tierra batida francesa. "Este triunfo es importante, pero mi objetivo es conseguir el trofeo y todavía quedan dos partidos para conseguirlo. Eso es lo realmente importante", dijo, y confesó haber comenzado nervioso y algo sorprendido por el juego de Jódar, pero destacó que supo adaptarse.