La Vid de Gordón acoge su II Concentración Multimarca

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

La concentración multimarca tuvo lugar hace unos días junto al Bar San Lorenzo de La Vid de Gordón. En un principio había inscritos 60 coches y la meta era llegar a los 100. Finalmente, la respuesta fue increíble y acudieron 135 vehículos, entre los que estuvieron por la mañana y por la tarde, reuniendo una gran variedad de clásicos, deportivos y proyectos curiosos.

Este evento ha sido el salto definitivo de una trayectoria que empezó en agosto del año pasado (2025) con una primera concentración exclusiva de Volkswagen, que contó con casi 70 inscritos. Tras el éxito de una segunda convocatoria especial en Navidades, que logró reunir a casi 40 vehículos bajo la nieve, se decidió apostar fuerte por esta II Concentración Multimarca.

El pueblo se llenó por completo y el restaurante también contó con muchísimas reservas. Se trató de un evento con inscripción gratuita y abierto al público, por lo que cualquier persona pudo acercarse a disfrutar del ambiente y ver los vehículos.

La jornada comenzó a las 12.00 con la apertura del evento y la entrega de papeletas, pegatinas y detalles para los participantes inscritos. A lo largo del día hubo música, vermut, comida y un DJ en directo que amenizó toda la jornada (DJ dudu), sorteos y más de 30 premios sorpresa gracias a los diferentes patrocinadores del evento.

También se realizaron distintas pruebas especiales entre los vehículos participantes para hacer el día más dinámico y entretenido. Entre las categorías premiadas estuvieron: vehículo más bajo, vehículo más alto, vehículo más antiguo, vehículo que vino desde más lejos (más kilómetros de llegada), Vehículo con más caballos, mejor proyecto, mejor preparado, vehículo más votado por el público y premio al más chipirón.