Los alevines de Balonmano Sariegos son campeones territoriales

Publicado por DL Sariegos Creado: Actualizado:

El pasado sábado se disputó en Aranda de Duero la fase final del campeonato territorial alevín masculino, en la que Sariegos se proclamó campeón.

Dirigido por Daniel Sampedro y ayudado por Sofía, Alba y Gloria, consiguió imponerse a todos sus rivales, deshaciéndose del Zamora en cuartos (18-11), Colegio San Agustín en semis (14-10) y Balopal en la final (16-6).

El equipo del alfoz de León mostró un nivel altísimo y se hizo evidente que si el presente del club está asegurado con el reciente ascenso del equipo sénior masculino a Primera Nacional, el futuro no le va a la zaga con estos logros.