El Mundial de España empieza en las piernas

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

88.258 minutos. Ese es el equipaje invisible con el que España llega al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. De los 4.770 minutos de Unai Simón a los 700 de Gavi, la gestión física de Luis de la Fuente de los 26 internacionales españoles será casi tan decisiva como el plan de juego en un torneo diseñado para resistir hasta el último día. La Roja disputará el Mundial más largo de la historia con mucho kilometraje.

A los viajes, calendarios saturados, eliminatorias europeas, partidos internacionales y una temporada que para muchos futbolistas empezó hace más de diez meses se suma el calor y la exigencia de un torneo que obliga a competir cada pocos días. El estado físico puede convertirse en una ventaja tan decisiva como la calidad técnica, como avisa Rodrigo Hernández: «Va a ser el Mundial más exigente. Hay una ronda más y muchos equipos. La gestión de cargas va a ser clave. Llegar bien a lo importante».

En un Mundial que se estira durante cinco semanas y que exige siete partidos para tocar la gloria, la gestión de los minutos amenaza con convertirse en un factor tan determinante que marque diferencias invisibles en la primera fase y decisivas cuando lleguen las eliminatorias. La fotografía de la convocatoria española dibuja dos realidades muy distintas. En un extremo aparecen los jugadores que han vivido una temporada de máxima exigencia, acumulando más de 4.000 minutos entre clubes y selección. En el otro, aquellos que llegan con menos carga y, sobre el papel, con más margen físico para soportar el vértigo de un torneo largo.

Nadie ha jugado más que Unai Simón. El guardameta del Athletic se presenta con 4.770 minutos en las piernas, por delante incluso de Zubimendi (4.681) y Raya (4.652), que estuvieron en la final de la Champions. También superan la barrera de los 4.200: Porro (4.405), Cucurella (4.411), Cubarsí (4.378) y Grimaldo (4.218). Son futbolistas que han sostenido el peso competitivo de sus equipos y que ahora afrontan un nuevo examen sin apenas descanso.

La delantera ofrece una situación intermedia. Yamal, pese a su juventud y sus problemas de pubis al comienzo, acumula ya 3.988 minutos. Oyarzabal alcanza los 3.704 y Yeremy Pino los 3.532. La experiencia de los grandes torneos enseña que los Mundiales rara vez los ganan los 11 mejores. Los ganan las plantillas más resilientes.