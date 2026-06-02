Goiria trabaja sin descanso en el plan 'retorno a 2ª División' de la Cultural Leonesa

El director deportivo de la Cultural, Asier Goiria, trabaja codo a codo desde el 5 de mayo con su mano derecha, el secretario técnico Ibán Markitz, para de acuerdo con el entrenador elegido, casi con toda seguridad Jandro Castro (Mieres, 1979), salvo que salga otra opción muy apetecible que no aparecido aún en las quinielas, para armar una plantilla competitiva, con la ambición de volver al fútbol profesional.

Goiria lidera un nuevo proyecto con personalidad en las decisiones, a sabiendas de que la responsabilidad se la van a exigir a él.