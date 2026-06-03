Los becarios de España terminan su estancia

Publicado por José Carlos Carabias Madrid Creado: Actualizado:

La selección española cuenta con 35 jugadores desde el pasado sábado y hasta el viernes por la mañana, cuando el grupo para el Mundial emprenda viaje desde Santiago de Compostela hasta Chattannoga, en el estado de Tennesse, sede del equipo en la primera fase. Son 26 privilegiados citados para la Copa del Mundo y nueve meritorios que han ayudado a Luis de la Fuente y su staff en los entrenamientos.

La nómina de becarios, futuros aspirantes a vestir la roja, la componen Gonzalo (Real Madrid), Marc Bernal (Barcelona), Leo Román (Mallorca), Javi Rodríguez (Celta), Jon Martín, Sergio Gómez y Beñat Turrientes (Real Sociedad), Javi Guerra (Valencia) y Jesús Rodríguez (Como).

Estos futbolistas fueron convocados por De la Fuente el pasado 25 de junio con el objetivo de foguearse en la selección, integrarse en la convivencia de un esqueleto muy armado, ayudar en los entrenamientos y al tiempo ser analizados por el seleccionador para próximas entregas.

La presencia de alguno de estos jugadores en el amistoso de Riazor ante Iraq no está descartada por Luis de la Fuente, según comentó en la rueda de prensa previa: «Primero quiero darles las gracias por todo el trabajo que han hecho. Son uno más, son jugadores de mucho futuro. En el transcurso del juego en Riazor, queremos que jueguen los máximos posibles. Pero queremos que el partido sirva. Así que ya veremos».

En caso de que hubiera alguna lesión en la nómina de 26, alguno de estos futbolistas que estuvo presente en la prelista podría ser utilizado como recambio para el Mundial. La idea de Luis de la Fuente es apenas utilizarlos en el amistoso ante Irak.