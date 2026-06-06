Max Smart se lleva el Rallye Reino de León

Max Smart ya tiene junto a su copiloto Alejandro López un lugar de honor en el palmarés del Rallye Reino de León. Y escrito con letras de oro tras su triunfo en una sexta entrega de la carrera que coronaba al piloto de Skoda Fabia R5 en lo más alto de un podio que completaban por este orden el español Juan Carlos Quintana (con Jonathan Hernández) y el ruso Igor Bulantsev (junto a Maksim Beliukov). Y todo tras una segunda jornada con tres tramos exigentes al que los pilotos debían dar dos pasadas.

Con Xavier Joan Vidales defendiendo su exigua renta tras el tramo espectáculo por las calles de León en la noche del viernes, a los pilotos participantes les tocaba madrugar en una matinal con cuatro exámenes. El primero, entre Villares y San Justo de la Vega de 15,5 kilómetros. Los suficientes para que Juan Carlos Quintana (Skoda Fabia RS Rally2) pasara al ataque. Su scratch le permitía situarse como nuevo líder secundado por el ruso Bulantsev mientras que Smart, que se había apuntado el Shakedown del viernes, se situaba cuarto.

El tramo entre El Sierro y Astorga de casi 15 kilómetros deparaba un nuevo triunfo de Quintana con Vidales ocupando la segunda posición y Francisco Dorado junto a su copiloto Andrea Lamas la tercera. Y con Quintana dominando la general con 15 segundos de margen. Eso sí, Max Smart seguía al acecho a la espera de su oportunidad.

La segunda pasada por Villares-San Justo iba a cambiar algo el panorama. Quintana cedía terreno con una sexta posición aunque mantenía el liderato ya con solo 11 segundos sobre un Smart que en este tramo era segundo solo superado por el ruso Bulantsev. La matinal concluía repitiendo tramo El Sierro-Astorga con Smart reduciendo su desventaja respecto a Quintana.

La jornada vespertina ofrecía el tramo con mayor distancia, algo más de 21 kilómetros, entre Lorenzana y Sariegos. Y ahí iba a decidirse el cuadro de honor.

Max Smart estaba desatado, aunque era Bulantsev el que se apuntaba el scratch. Daba igual para el sudafricano que le arrebataba el liderato a Quintana por cinco segundos. Un margen que ampliaba a los 13 con su triunfo en el último tramo que le otorgaba la victoria final por delante de Quintana y Bulantsev. Vidales acababa cuarto, Semenov quinto y Francisco Dorado sexto.