El Casa Senén, el gran dominador de la Liga CHF de León de fútbol-7

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Liga CHF clausuró la temporada 2025/2026. Una cena de confraternización y la posterior entrega de trofeos a los equipos que se habían hecho acreedores a los mismos y a los jugadores a nivel individual sirvió como acto de clausura.

Casa Senén, que tomó el relevo de Asesoría Santiago Chamorro, el gran vencedor de la temporada pasada, fue el gran triunfador de esta edición tras proclamarse campeón de la Liga Regular al término de los 18 partidos que compuso la misma con solo una derrota, sumando quince victorias y dos empate, además del Play Off de Oro sin conocer la derrota von tres victorias en otros tantos partidos.

Además, a nivel individual su jugador Gonzalo fue el máximo realizador de esta edición con un total de 27 goles, lo que supone una media de prácticamente 1,5 goles por partido, ocupando Isma, del Asesoría Santiago Chamorro, la segunda posición con 22 goles, cerrando el podio de realizadores Esaú, del Clínica Usawa/H&P Trius, con 16 dianas.

Asesoría Santiago Chamorro se hizo con el subcampeonato en las dos competiciones, completando el podio el Puente Castro con la tercera posición también en las dos competiciones.

Tinta Plus/Avata GC se hizo con el entorchado en el Play Off de Plata, mientras Truked Training FG 7 fue el primer clasificado en el Play Off de Bronce.

Casa Senén, con 38 goles encajados, fue el equipo menos goleado en esta eidición, seguido del Puente Castro que encajó 42, premiando también a David Busto Riaño «Busto», del Stella Interiores, club en el que ha militado siempre bajo sus diferentes denominaciones a lo largo de las distintas ediciones, como máximo realizador histórico que ya acumula 307 goles a lo largo de su participación en este campeonato, con mucha ventaja sobre Vila, del Rincón de Aysha, segundo en este ránking con 174 goles, es decir, con 133 tantos de ventaja, en una compètición que lleva 18 campeonatos de forma ininterrumpida desde su creación un 18 de enero de 2008, es decir, casi dos décadas de torneos para futbolistas veteranos en León, siendo fundada por un grupo de representantes de diversos colectivos de servicios de emergencia y seguridad, teniendo en Fito y Sui sus mantenedores y auténticos alma mater de esta competición que se inició con ocho equipos participantes y que llegó a contar en algunas ediciones con dieciséis.

La organización de este evento ya comenzó a preparar la próxima edición.