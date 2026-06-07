Perú es la prueba real para España tras los ensayos previos

Publicado por Óscar Maya Belchí Chattanooga Creado: Actualizado:

La selección española disputa, en la madrugada del lunes al martes (4.00, TVE La 1), su segundo y último amistoso de preparación para el Mundial. El primero, un empate a uno frente a Irak en el que primaron los experimentos y no estuvieron diez de los 26 convocados. Contra Perú, el panorama ha cambiado y Luis de la Fuente pondrá un equipo en liza muy parecido al del estreno mundialista el 15 de junio ante Cabo Verde.

Con la expedición al completo, pero sin tres jugadores al mismo ritmo que sus compañeros por lesión. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz prosiguen sus procesos de recuperación de sus respectivas molestias musculares que les hacen, en caso de llegar, ser considerados una alternativa desde el banquillo ante Cabo Verde.

Sin estos tres nombres sobre la mesa, sin ninguno más sumándose a la lista a pesar del susto de Rodri en una entrada a destiempo de Gavi en el entrenamiento del sábado, Luis de la Fuente podrá probar al equipo antes del debut en el Mundial. Para ello, España tendrá enfrente a una selección de Perú que viaja a Puebla (México) como sparring de los de Luis de la Fuente, ya que no logró plaza para el Mundial, tras quedar penúltima en la fase clasificatoria sudamericana.

Hicieron lo propio contra Haití el pasado sábado. Otra selección mundialista a la que venció 1-2 con dos goles en los minutos 81 y 83, de Renzo Garcés y Jairo Vélez. Partido para el que, igual que Luis de la Fuente restó importancia al empate contra Irak al jugarse al inicio de la concentración y con nueve jugadores de refuerzo que abandonaron la misma, busca subir el nivel, dentro de la planificación para llegar en el mejor momento posible al 15 de junio.

Con posiciones claras en el once titular del debut, las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams en banda abren un casting a futbolistas que tedrán que ganarse la titularidad en la delantera para todo un Mundial. De ellos, Mikel Oyarzabal será el 9 de la selección española, mientras que Álex Baena y Ferrán Torres, autor del gol contra Irak, parten con más opciones de ocupar los extremos.

Eso sí, la verticalidad de Yeremy Pino, ya con entrenamientos en sus piernas tras incorporarse más tarde a la concentración al ganar la Liga Conferencia con el Crystal Palace ante el Rayo Vallecano el pasado 27 de mayo, puja también por la titularidad.

Un once titular en el que Luis de la Fuente podría dejar claro su portero titular de cara al Mundial. Él sabe quién es, pero es la posición que más debate externo genera. Joan García fue titular ante Irak y cometió un fallo en el único gol logrado por el conjunto de Oriente Medio. Por su parte, Unai Simón, quien tiene más opciones de ser el elegido, no tuvo minutos igual que un David Raya que ni entró en la convocatoria al unirse a sus compañeros el día antes del encuentro por haber disputado la final de la Liga de Campeones.

Además de probar ideas y futbolistas para definir el once titular contra Cabo Verde, el partido servirá a España para poder hacerse una idea de lo que se encontrará en el último partido de la primera fase, ya que también lo disputará en México. Eso sí, será ante la Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa en Guadalajara.