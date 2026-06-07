Balaídos dictará quién asciende entre la Ponferradina y el Celta Fortuna

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina se jugará el ascenso a 2ª División ante otro filial. Después de eliminar al del Atlético de Madrid, el cuadro de Mehdi Nafti se verá las caras con el del RC Celta. El partido de ida será el sábado 13 a las 18.30 horas en El Toralín y el de vuelta tendrá el mismo horario el sábado 20 en Balaídos.

El conjunto gallego tuvo que recurrir a la prórroga para deshacerse de un correoso Europa, al que igualó la eliminatoria en la prolongación del partido de ida y contra el que tuvo que remontar ayer el 0-1 de Jordi Cano en la 1ª mitad. Dos tantos de penalti de Hugo González pusieron en ventaja al conjunto celeste en el 2º período, pero otro gol de Jordi Cano, también de penalti, llevó el encuentro a la prórroga. En la misma Angelito hizo el 3-2 definitivo, aunque el 2-2 le hubiese bastado al equipo de Fredi Álvarez al término del tiempo suplementario para pasar a la final.

El RC Celta ganó 2-0 a la Deportiva en la jornada 13 en Balaídos, resultado que supuso la destitución de Fernando Estévez y la llegada de Nafti. Y en El Toralín el choque acabó 0-0 en febrero, cortando así una racha de 4 victorias seguidas. Fue el único de los 8 posteriores a la derrota de Lezama el 4 de febrero que no ganó la formación blanquiazul.

COMO EL AÑO PASADO

Una eliminatoria entre el 2º y el 4º del grupo I decidirá una de las plazas de ascenso en el play off. Entonces fue el Deportiva-FC Andorra y ahora será el RC Celta Fortuna-Deportiva. En la anterior edición de la competición se produjo el primer y hasta ahora único ascenso de un equipo clasificado en 4ª posición en la Liga regular desde la creación de la categoría. A diferencia de la pasada campaña, la Deportiva ahora es la que llega como 4ª y tiene perdida la ventaja de campo y también el ascenso en caso de empate al final de la prórroga. En la temporada 2024-2025 no lo pudo aprovechar la escuadra blanquiazul.

LA OTRA FINAL

Tras eliminar el viernes al Castilla, el Sabadell se medirá en la otra final por el ascenso al Zamora CF. El cuadro rojiblanco empató la eliminatoria en el minuto 97 ante un Villarreal B que jugaba con 10 desde la 1ª parte. En el tiempo suplementario no hubo goles, por lo que por la mejor clasificación liguera se metió en la final el cuadro de Óscar Cano.