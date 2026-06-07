Operación Calero, la primera patata caliente de la Cultural Leonesa

La primera decisión importante que debe tomar la Cultural Leonesa a la hora de confeccionar la plantilla de la temporada 2026-2027 es si definitivamente respeta los dos años más de contrato que tiene Iván Calero (Parla, 1995), con el consiguiente desfase económico para la nueva categoría de Primera Federación. El lateral derecho, que también puede jugar de extremo, firmó con el club leonés un contrato de tres temporadas (hasta el 30 de junio de 2028), incorporándose al club el 31 de agosto de 2025, procedente del Real Zaragoza tras superar una dura negociación para recalar en el equipo leonés. Esta es la primera patata caliente que tienen que poner a enfriar los que gobiernan la entidad deportiva, que encabeza Natichu Alvarado como la apoderada por orden de Aspire, de acuerdo con los intereses económicos de la sociedad anónima deportiva y tras los informes de la dirección deportiva que lidera Asier Goiria.

De momento, no han trascendido nombres de clubes concretos que hayan presentado una oferta formal por Iván Calero. El mercado de fichajes de verano acaba de comenzar y la situación del jugador en la Cultural y Deportiva Leonesa se encuentra en sus primeros movimientos. Pese al descenso del equipo leonés, Calero realizó una temporada que cabe calificar de brillante, siendo uno de los descatados con cada uno de los tres entrenadores, Llona, Ziganda y De la Barrera, por lo que se supone un interés lógico de clubes de Segunda División por hacerse con sus servicios, debido a su buen rendimiento individual, con 33 partidos jugados y 3 goles anotados. A su dilatada experiencia en la categoría de plata con equipos como el Real Zaragoza o el Cartagena, su perfil encaja en los esquemas de varios equipos de Segunda que busquen un lateral derecho de largo recorrido.

Desde el club, a buen seguro que se le darán facilidades para su salida. El principal interesado en acelerar la operación es la propia Cultural, al no poder asumir su alta ficha en Primera Federación. El club leonés está dispuesto a negociar, como una rescisión amistosa o un traspaso a bajo coste, para liberar masa salarial, con el claro objetivo de contar con una cantidad a mayores para componer la plantilla con más opciones de regresar a la categoría perdida.

La dirección deportiva del club ha marcado el caso de Iván Calero como una de las decisiones más importantes del verano para poder diseñar el nuevo presupuesto de la plantilla, que ya diseña Goiria y su equipo.

- De momento no han trascendido nombres de clubes concretos que hayan presentado una oferta formal por Iván Calero



- El club leonés está dispuesto a negociar una rescisión amistosa o un traspaso a bajo coste para liberar masa salarial necesaria