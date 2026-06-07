La Cultural Leonesa B juvenil remonta al Zamora y sube a Nacional

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural B juvenil remontó al Zamora (2-1) y acompañará a la Ponferradina en su ascenso Nacional, donde se unen al Puente Castro y La Virgen. Jorge Calvo adelantó al Zamora en el minuto 40, pero un Seoane que acababa de saltar al terreno de juego empató en el 76’. Él mismo marcaría el gol de la victoria en la prórroga.

CULTURAL LEONESA B 2

Unai, Aláez, Baia (Velasco, min 90), Villacorta, Ibáñez, Beltrán, Hugo García (Jorge García, min 97), Pablo Rojo, Dani (Dovidenas, min 87), Larrauri (Yudego, min 97) y Sotorrio (Seoane, min 75).

ZAMORA 1

José Alfredo, Martín Cruz (Jimeno de la Fuente, min 120+4), Manzano (Garrote, min 98), Genicio, Alfageme, Gorka, Jorge Calvo (Campano, min 100), Hernando, Carlos Muriel, Losada (Alberto Hernández, min 110) y Palacios.