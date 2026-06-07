Florentino es eterno en el Real Madrid

Publicado por Isabel Sanz Madrid Creado: Actualizado:

A cierre de esta edición, hay 25 mesas cerradas de un total de 60. En todas ellas se ha impuesto Florentino Pérez, con un porcentaje total de 62% — 38% a su favor y con Enrique Riquelme como segundo clasificado.

Hasta 400 votos emitidos por correo en las elecciones a la presidencia del Real Madrid a favor de Florentino Pérez habrían sido anulados por presentar un doble sello, según informó la candidatura de Enrique Riquelme.

Una vez finalizada la votación, el inicio del escrutinio se retrasó por una impugnación presentada por el entorno de Riquelme, que sostiene que la propia organización de Florentino Pérez reconoció la validez de la anulación de esos cientos de sufragios emitidos a favor del actual presidente.

Su equipo transmitió su preocupación por el voto por correo, ya que el hecho de que los votos contaran con un doble sello podría indicar que se han manipulado o que se han abierto y vuelto a cerrar. Además de los 400 anulados, se impugnaron al menos otros 600. Entre los favorables a Riquelme, algunos profirieron gritos de «Las manos de ACS fuera del Madrid», en alusión a la empresa que preside Florentino Pérez, su rival.

El proceso electoral se desarrolló en 60 mesas instaladas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde desde las 9.00 a las 20.00 horas del domingo 7 de junio los socios pudieron emitir sus votos con sus preferencias. Al cierre de las mesas, comenzó el escrutinio que ha determinado quién dirigirá la entidad durante los próximos cuatro años.

Riquelme: «Hoy ha ganado el Real Madrid y nuestra candidatura»

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme declaró que «hoy ha ganado el Real Madrid» y su candidatura «también», después del resultado de las elecciones del club blanco.

«Después de 20 años ha habido una participación histórica. Quiero agradecer a todos los socios que a pesar de las dificultades han votado. Por lo tanto, hoy ha ganado el club. Y hoy ha ganado nuestra candidatura, independientemente del desenlace».