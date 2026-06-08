El ULE Sprint Atletismo destaca a nivel nacional y autonómico

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La protagonista del ULE Sprint fue Claudia Santamarta, que se proclamó campeona de Castilla y León en los 1.500 metros lisos con un tiempo de 4:44.28. También brilló Jorge Cañón logró la medalla de bronce en disco con una marca de 41,38 metros, además de ser 4º en longitud (6,24 m) y 5º en jabalina (40,25 m).

Entre los finalistas también destacaron Ángela Herreras, quinta en disco con 29,44 metros; Inés Vázquez, quinta en peso con 10,87 metros; y Aitor González, sexto en disco con 38,89 metros. La actuación colectiva tuvo su protagonismo en el relevo femenino de 4x100 metros, donde Ángela Herreras, Itziar Iglesias, Yaiza Iglesias y Aitana Ramos finalizaron en séptima posición.

En la velocidad, Isaac Tovar (11.65) y Martín Lastra (11.78) compitieron en los 100 metros lisos y también tomaron parte en los 200 metros. En el medio fondo destacó Mario Alba, que completó los 800 metros en 2:06.09, mientras que Daniel Portas registró 4:11.35 en los 1.500 metros y Agustín Gandara finalizó los 3.000 metros en 10:16.16.

En categoría femenina, Alejandra López registró 19.22 en los 100 metros vallas, prueba en la que Aitana Ramos marcó 17.94. Además, Aitana participó en altura (1,29 m) y triple salto (9,71 m). Por su parte, Itziar Iglesias alcanzó 4,15 metros en longitud y Yaiza Iglesias logró 4,34 metros en longitud y 9,82 metros en triple salto.

En el Campeonato de España sub-16 de atletismo el club estuvo representado por tres atletas: Sofía Álvarez, María Palomares y Nerea Fernández, que completaron su participación en un campeonato de alto nivel competitivo.

En los 1000 metros lisos, Sofía Álvarez finalizó 20ª con un registro de 3:04.55, muy cerca de su mejor marca personal. En los 3 km marcha, María Palomares fue 15ª con 15:14.75, ambas rozando sus mejores registros. Por su parte, Nerea Fernández terminó 11ª en lanzamiento de jabalina con un mejor intento de 33,95 metros, quedándose a las puertas del top 10 nacional.

Para Sofía Álvarez y María Palomares, ambas debutantes en un torneo de esta categoría, la experiencia significar dar un paso importante en su crecimiento y formación deportiva, compitiendo con solvencia en un escenario de máximo nivel y sumando aprendizajes clave para su progresión en los tiempos venideros.