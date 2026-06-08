Gran velada de promesas del boxeo en Azadinos
Destacó Yerai González, pupilo de Alfonso Arrojo
El 6 junio hubo gran velada de boxeo en Azadinos. Con un aforo 250 personas, el primer combate vio a Rubén Sánchez (Soria) perder por ko técnico contra Mamadou (Burgos).
Destacó Yerai González, entrenado por Alfonso Arrojo, que hizo un combate perfecto contra Pablo Alonso de Coralin boxing. En el primer asalto derribó tres veces a su contrincante y con el primer golpe ya le había partido el tabique nasal.
Para concluir, Dani Rodríguez de Ironbox perdió por puntos ante Zaid Busaf Aknin de Mamba Gym.