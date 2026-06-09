Braga, Famalicão y Getafe brillan en Molinaseca y Ponferrada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Molinaseca y Ponferrada acogieron la segunda edición del Torneo Internacional de fútbol LPS SCN Academy Cup, en el que se reunieron 32 equipos distribuidos en dos categorías, benjamín y alevín. Participaron canteras de fútbol profesional portugués, Río Ave, Famalicão o Braga, de fútbol profesional de España, Getafe, Rayo Vallecano y Real Oviedo, de diferentes equipos leoneses y de la Comunidad de Castilla y León o de Asturias. En Benjamín Oro, el campeón fue el Braga y el subcampeón el Getafe. En Alevín Oro, el campeón fue el Famalicão y segundo Getafe.