Raúl Calzón, un 'león' gana la Liga

León está de moda en el rugby español. De la mano de dos jugadores que en apenas unas semanas han levantado los trofeos más importantes del calendario nacional. Hace unas fechas era el jugador de Puente Domingo Flórez Diego Vidal Sousa el que con el Alcobendas celebraba la consecución de la Copa del Rey. Y el pasado fin de semana era Raúl Calzón Reguera el que hacía lo propio en este caso con en título de Liga con el VRAC Quesos Entrepinares de Valladolid, conquistando el campeonato de la regularidad después de realizar el equipo una magnífica temporada, así como el jugador leonés, fundamental en la plantilla del equipo vallisoletano.

Nacido hace 28 años en Mansilla de las Mulas y formado en las categorías inferiores del León Rugby Club, Raúl viajaba a Valladolid para incorporarse en el año 2015 al VRAC. Primero en su equipo juvenil y desde 2017 al senior en el que se ha convertido en uno de los pilares, como su posición trasluce, de los éxitos del club de referencia del deporte del balón oval desde hace años.

El último éxito del seis veces internacional absoluto con España (debutaba el 21 de mayo de 2022 frente al Classic Alla Blacks) se localizaba en los Campos de Pepe Rojo donde el VRAC Quesos Entrepinares se imponía en el último envite de la Liga 2025-2026 al Burgos por un ajustado 25-24.

Para Raúl supone el séptimo entorchado de la competición liguera. O lo que es lo mismo, ha participado en la mitad de los títulos del club (suma 14).

Y todo desde el puesto de pilier (primera línea al lado del talonador, en este caso como tres, o lo que es o mismo, a su derecha) y con el dorsal numero 18.

Calzón, que fue el jugador más valioso en las semifinales y decisivo en el paso del VRAC a la final, completa así una temporada sobresaliente en la que ha sido un jugador habitual por minutos e importancia en el juego del club vallisoletano.

Un jugador esencial que celebraba junto a sus compañeros un nuevo éxito. Y en su caso algo habitual ya que a los siete títulos de Liga añade tres Copas del Rey, seis Copas Ibericas y dos Supercopas de España.

Un palmarés que Raúl Calzón Reguera apunta a seguir aumentando en los próximos años, debido a su capacidad y también la de su equipo.