Obras en el Área Deportiva y fichajes de nivel para la Cultural Leonesa

La Cultural Leonesa ya se encuentra manos a la obra para mejorar las instalaciones del Área Deportiva de Puente Castro. El campo número 3 ya ha levantado el césped, con el afán de acondicionar su firme en este periodo vacacional para recuperarlo de cara a la próxima temporada 2026-2027. Los terrenos de entrenamiento levantaron más tensiones de la cuenta a lo largo de la campaña recién finalizada. Por este motivo, el acondicionamiento de los campos de entrenamiento es una necesidad para comenzar un curso deportivo en el que todo debe estar en perfecto estado, con la finalidad de cumplir el objetivo de regresar a la categoría perdida de Segunda División.

FICHAJES, EN CARTERA

La reestructuración de la Cultural sigue de la mano del director deportivo Asier Goiria junto al secretario técnico Ibán Markitz y el entrenador Jandro Castro. El portero Miquel Parera (Manacor, 1996), procedente del Racing de Ferrol, y el delantero Iker Unzueta (Abadiño —Vizcaya—, 1998), que militó en el CD Lugo con 11 goles anotados en la temporada recién concluida, interesan al ser de la total confianza de Goiria y de su equipo de trabajo.