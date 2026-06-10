Arranca el Mundial más grande y coral

Publicado por A. Estévez Ciudad De México Creado: Actualizado:

Nueve años después de aprobarse la ampliación de 32 a 48 selecciones (12 grupos), y ocho de que Estados Unidos, Canadá y México fueran elegidas como sedes —una votación en la que perdió la candidatura de Marruecos y en la que España fue una de las tres federaciones que se abstuvo— ya está aquí, este jueves empieza, el Mundial más grande y coral de todos los tiempos, el primero con tres naciones como centro de operaciones. Fórmula similar a la de 2030, con España, Portugal y precisamente Marruecos, además de partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay para conmemorar el centenario de la competición. México albergó el torneo en solitario en 1970 y 1986 y Estados Unidos lo hizo en 1994. Canadá se estrenará. El balón echa a rodar este jueves con un México-Sudáfrica, a partir de las 21.00 horas en el Azteca. Fue el mismo duelo que abrió fuego en Sudáfrica 2010.

48 selecciones, 12 grupos 104 partidos en 38 días La ampliación de equipos... ¿una pérdida de nivel? En España 1982 se pasó de 16 a 24 selecciones, y en Francia 1998 de 24 a 32. Ahora se alcanza un nuevo hito con 48 combinados divididos en doce grupos. Se superará por primera vez el centenar de partidos. Serán 104 comprimidos en 38 días. Los críticos de este nuevo sistema apuntan que habrá muchos duelos en la fase de grupos ‘prescindibles’, con menos nivel que el exigible a todo un Mundial. Habrá enfrentamientos en la liguilla como un Bosnia-Catar, un Irán-Nueva Zelanda, un Cabo Verde-Arabia Saudí o un Uzbekistán-República Democrática del Congo.

Partidos de madrugada. Los de la costa oeste, los peores. Malos horarios para Europa que afectarán a la televisión. Después de las ediciones de Rusia 2018 y Catar 2022, con horarios de lo más amables para Europa, el Mundial cruza de nuevo el charco. Eso significa que habrá multitud de partidos de madrugada, algunos a horas intempestivas cuando se producen en los últimos turnos de la costa oeste. España tiene suerte, ya que juega sus dos primeras jornadas a las 18.00 horas (el 15 ante Cabo Verde y el 21 frente a Arabia Saudí), pero cerrará la liguilla el 27 a las 2 de la mañana con Uruguay. Solo si pasa como primera tendremos buenos horarios en las eliminatorias. El desfase horario es de seis horas con la costa este (Boston, Nueva York, Toronto...) y de nueve con la oeste (Vancouver, Seattle, Los Ángeles...). Con las tres sedes mexicanas es de ocho horas. Esto, obviamente, afectará a la audiencia televisiva. Habrá que trasnochar. 43 de los 72 partidos de la fase de grupos se jugarán entre la medianoche y las seis de la mañana. Serán algo más fáciles de seguir las eliminatorias, con solo 10 de 32 en nuestra noche. La final, el 19 de julio, será a las 21.00 horas. Todo un alivio.

La última batalla de Messi y Cristiano... Con posible duelo. Cuando parecía que Catar 2022 iba a ser el último Mundial de los dos mejores jugadores del siglo XXI, Leo Messi y Cristiano Ronaldo han elevado su figura a los altares del fútbol y disputarán su sexto campeonato. Serán los únicos en llegar esa cota. El mexicano Guillermo Ochoa también estará en su sexto Mundial, pero en dos no tuvo minutos. Messi alcanzará los 39 años cuando finalice la fase de grupos y Cristiano, con 41, es el segundo más veterano tras el portero escocés Gordon (43).

Las estrellas se disputan un balón de oro muy abierto. El Balón de Oro tiene un juez que dicta sentencia: el Mundial. En la ‘pole’ parten varios campeones de la Champions con el PSG como Vitinha o Dembélé, último Balón de Oro. Miembros ambos de selecciones candidatas a la corona. Sin olvidar a los del Bayern, como el inglés Kane o el galo Olise. Los madridistas Mbappé (Francia) y Vinicius (Brasil) necesitarían una actuación colosal para entrar en una terna en la que están los azulgrana Pedri y Lamine Yamal, que sueñan con llevar a España a su segunda estrella.

La última batalla de los astros del fútbol Messi y Cristiano, con posible duelo cuando parecía que Catar 2022 iba a ser su último MundialEl Balón de Oro tiene un juez que dicta sentencia: el Mundial. En la 'pole' parten los Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha, Olise y Mbappé