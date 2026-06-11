Bicho apuesta por la Cultural Leonesa

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Hay fumata blanca en el caso de la renovación de Bicho por la Cultural Leonesa. El mediocentro gallego ha aceptado la oferta del club y firma por la próxima temporada y otra más.

Bicho ha demostrado que tiene nivel para jugar en Segunda División pero acepta el reto de convertirse en la piedra angular del proyecto de la Cultural en Primera Federación que tendrá como objetivo final el retorno a la categoría perdida. Ha rechazado ofertas del Albacete o el Real Murcia.

Si completa los dos nuevos años de contrato serían cinco en total los que Bicho habría vestido la camiseta culturalista. Llegado en el verano de 2023 desde el San Fernando andaluz fue decisivo en el ascenso de la 2024-2025. Con un total de 2.288 minutos a lo largo de esta temporada, su participación también ha sido importante, siendo de los más destacados del equipo, lo que llevó al director deportivo Asier Goiria a tratar se asegurar su permanencia en la plantilla, cosa que finalmente ha logrado.

Utilizando el sobrenombre futbolístico Bicho del nombre real del jugador Javier Fernández Abruñedo, la Cultural ha anunciado su renovación con un divertido vídeo que parecía un documental de sobremesa sobre insectos para finalizar con la noticia de la continuidad del mediocentro.