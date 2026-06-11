Shakira enciende la mecha del Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy en la inauguración del Mundial.Sashenka Gutiérrez

Publicado por Milton Merlo Ciudad de México Creado: Actualizado:

Los números de apertura se realizaron en torno a una gigantografía de la Copa del Mundo y ya, para entonces, el estadio se encontraba atestado, con muy pocos lugares libres.

Luego llegó el turno de Los Ángeles Azules, uno de los conjuntos más populares de México, que cantaron con un cuerpo de bailarines cuyo vestuario homenajeaba a la cultura de diversas épocas y geografías de México.

Shakira, como punto alto de la apertura musical, entonó la canción del mundial, dai dai, mientras se hacía acompañar de un juego visual de espejos que finalizó con una pirotecnia que plasmó la bandera mexicana en el cielo despejado del Azteca.