La Ponferradina afronta su octava final

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina afronta a partir de mañana una nueva final de ascenso a 2ª División. Es la 8ª en toda su historia. De las 7 en las que ha intervenido hasta ahora, en 4 hubo ascenso y en 3 no. Y de las 7 disputadas, 4 se resolvieron en Ponferrada y 3 lejos de la capital berciana.

La 1ª vez que la Deportiva estuvo inmersa en una eliminatoria definitiva por el ascenso fue en una promoción en 1967. Se medía a la Unión Popular de Langreo, que estaba en 2ª División y en su caso jugaba la promoción de permanencia. La Deportiva había superado previamente a Albacete y CD Almería, pero contra el cuadro asturiano empató 2-2 en Santa Marta y cayó 5-2 a domicilio.

La 2ª final no llegó hasta el año 2006. Sí que por medio las hubo de ascenso a 2ª División B, una vez que se creó esta categoría en 1977 entre 2ª y 3ª División. La del 2006 es la más recordada porque supuso el primer ascenso a la categoría de plata. Tras el 1-1 ante el Alicante CF en casa, Fran decidió con un único gol en el Rico Pérez. Dos años después se repetiría esta final, pero con resultado adverso: 2-0 en Alicante y 1-0 en Ponferrada.

En el 2010 la SD Ponferradina volvió a una final. De hecho, como campeona de grupo, disputó la final de campeones ante el Sant Andreu. El 0-1 de la ida en Barcelona no hacía esperar tanto sufrimiento en la vuelta, pero lo hubo. El duelo también acabó 0-1 y se fue a los penaltis. La parada de Ian Mackay a Tarradellas es historia del deportivismo. Era el 2º ascenso a la categoría de plata.

La Deportiva volvió a resolver con éxito en el 2012 su 5ª final. Tras eliminar a Real Jaén y Lucena CF, derrotó 1-0 y 1-2 al Tenerife, ascendiendo en el Heliodoro Rodríguez López.

La 6ª final fue en el 2019 con Bolo en el banquillo, la última en 2ª División B. El cuadro berciano celebró el ascenso en casa al ganar 1-0 al Hércules, al que ya había ganado en el Rico Pérez 1-3.

La última vez que la Deportiva se la jugó en la eliminatoria definitiva fue el año pasado, cuando tras igualar a un tanto en el Principado, cayó 0-1 con el FC Andorra en Ponferrada.