Arranca la batalla final de la Ponferradina por el ascenso

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La batalla por el ascenso entra en su eliminatoria definitiva y en ella está la Deportiva. Se mide desde las 18:30 horas en El Toralín a otro filial, en este caso el del RC Celta, en el partido de ida. Se podrá seguir en los canales de televisión Movistar +, Dazn, Orange, Jazztel, Yoigo, MasMovil, Televisión de Galicia, Euskaltel, Telecable, R, DIGI y FootballClub Play. El minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es) en internet; y EsRadio Bierzo, Onda Bierzo, y Radio Bierzo a través de la radio, son las otras opciones.

Nafti no podrá contar con los lesionados Vasco y Esquerdo. En cuanto a Frimpong y Vlad, ambos entran en la convocatoria como novedades. La pareja Fede San Emeterio-Erik Morán, que fue titular por última vez en el partido Deportiva-RC Celta Fortuna de Liga, podría ser la que dirigiese al equipo en el centro del campo. Nos se esperan más novedades. El mediocentro cántabro está advertido de suspensión y si viese una tarjeta en este choque, se perdería el partido de vuelta. La Deportiva llega al partido tras dejar su portería a cero en las últimas cuatro semanas y tras haber ganado 4 encuentros y empatado uno en los últimos 5 disputados. Además, el equipo blanquiazul sólo ha recibido 5 goles en contra en casa en los últimos 5 meses. Fredi Álvarez sólo cuenta con la ausencia del lesionado de larga duración Khayat. El técnico del cuadro vigués podría repetir el once de la pasada semana o introducir alguna novedad, como podrían ser Gavián o Angelito Arcos. El RC Celta Fortuna acabó la Liga en 2º puesto de la clasificación del grupo I de 1ª RFEF con 65 puntos, 5 más que la formación ponferradina. Fue uno de los equipos más realizadores del campeonato y el 2º a domicilio entre los dos grupos.

Pasadas las 10.00 horas de ayer se agotaban las entradas para el choque. A las seis menos cuarto de la mañana ya había gente a la cola. El RC Celta dispone de 683, no 583 como se dice en Vigo. La formación berciana se ha enfrentado a varios equipos a lo largo de la Historia que han ejercido como filiales del RC Celta: RC Celta B, Turista, Fortuna, Berbés, Vigués, Casablanca y Gran Peña. 5 victorias bercianas, 4 viguesas y 3 empates son los precedentes de estos dos equipos en la categoría 2ª División primero y 1ª RFEF ahora. El último duelo fue el 0-0 de febrero, el único de los 8 que no ganó la SDP entre las derrotas contra Bilbao Athletic y Atlético Osasuna Promesas.