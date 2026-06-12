Arranca la batalla final de la Ponferradina por el ascenso
La Deportiva recibe al filial del RC Celta en el encuentro de ida. Se mide una de las mejores defensas contra un rival que marca con facilidad. El Toralín se llenará en el tercer intento consecutivo por subir
La batalla por el ascenso entra en su eliminatoria definitiva y en ella está la Deportiva. Se mide desde las 18:30 horas en El Toralín a otro filial, en este caso el del RC Celta, en el partido de ida. Se podrá seguir en los canales de televisión Movistar +, Dazn, Orange, Jazztel, Yoigo, MasMovil, Televisión de Galicia, Euskaltel, Telecable, R, DIGI y FootballClub Play. El minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es) en internet; y EsRadio Bierzo, Onda Bierzo, y Radio Bierzo a través de la radio, son las otras opciones.
Nafti no podrá contar con los lesionados Vasco y Esquerdo. En cuanto a Frimpong y Vlad, ambos entran en la convocatoria como novedades. La pareja Fede San Emeterio-Erik Morán, que fue titular por última vez en el partido Deportiva-RC Celta Fortuna de Liga, podría ser la que dirigiese al equipo en el centro del campo. Nos se esperan más novedades. El mediocentro cántabro está advertido de suspensión y si viese una tarjeta en este choque, se perdería el partido de vuelta. La Deportiva llega al partido tras dejar su portería a cero en las últimas cuatro semanas y tras haber ganado 4 encuentros y empatado uno en los últimos 5 disputados. Además, el equipo blanquiazul sólo ha recibido 5 goles en contra en casa en los últimos 5 meses. Fredi Álvarez sólo cuenta con la ausencia del lesionado de larga duración Khayat. El técnico del cuadro vigués podría repetir el once de la pasada semana o introducir alguna novedad, como podrían ser Gavián o Angelito Arcos. El RC Celta Fortuna acabó la Liga en 2º puesto de la clasificación del grupo I de 1ª RFEF con 65 puntos, 5 más que la formación ponferradina. Fue uno de los equipos más realizadores del campeonato y el 2º a domicilio entre los dos grupos.
Pasadas las 10.00 horas de ayer se agotaban las entradas para el choque. A las seis menos cuarto de la mañana ya había gente a la cola. El RC Celta dispone de 683, no 583 como se dice en Vigo. La formación berciana se ha enfrentado a varios equipos a lo largo de la Historia que han ejercido como filiales del RC Celta: RC Celta B, Turista, Fortuna, Berbés, Vigués, Casablanca y Gran Peña. 5 victorias bercianas, 4 viguesas y 3 empates son los precedentes de estos dos equipos en la categoría 2ª División primero y 1ª RFEF ahora. El último duelo fue el 0-0 de febrero, el único de los 8 que no ganó la SDP entre las derrotas contra Bilbao Athletic y Atlético Osasuna Promesas.