Brasil entra en escena contra Marruecos

Publicado por Igor Barcia Nueva York Creado: Actualizado:

El Mundial 2026 da sus primeros pasos y trae a escena el debut de una de las grandes favoritas al título y a la revelación del último torneo. Brasil y Marruecos abren el grupo C con un partido (00.00 del día 14, DAZN) en el que los focos estarán puestos en las prestaciones de la Canarinha, eterna favorita a un Mundial que se le resiste desde que conquistara su quinta estrella en 2002. 24 años de espera parecen demasiados para un país que ama el fútbol, una afición que enloquece con su selección y un grupo de futbolistas que no saben lo que es ganarlo.

Para corregir ese vacío se ha contratado a un especialista en ganar títulos como es Carlo Ancelotti. El italiano, todo un plusmarquista en esta faceta con cinco Champions y cinco Supercopas de Europa entre su amplio palmarés, se ha embarcado en su primera experiencia como seleccionador tras su paso por el Real Madrid, Bayern, PSG, Chelsea, Milan... Carletto es el destinado a reflotar a Brasil, a devolverle a lo más alto de un panorama planetario del que Italia, España, Alemania, Francia y Argentina han osado apartarla en las cinco últimas ediciones de la Copa del Mundo.

Su reto es mayúsculo. Porque la falta de talento de Brasil es evidente, al punto de que todos suspiran para que Neymar se recupere a tiempo de sus problemas físicos y sea ese líder que la Canarinha necesita. Con él, con Raphinha, Vinicius, Marquinhos, Casemiro y Endrick, Brasil deberá demostrar que sigue siendo grande. Eso sí, las lesiones han vuelto a golpear a una selección en la que Ancelotti ha tenido que llamar de urgencia a Ederson para reemplazar al lesionado Wesley. Tanta urgencia que el futbolista del Atalanta se encontraba de vacaciones y el sábado fue prácticamente rescatado de la boda de un amigo para poner rumbo a Estados Unidos.

Marruecos llegó a semifinales en un Mundial 2022 histórico donde acabaron con las opciones de España en cuartos de final y ahora sueñan con al menos repetir hazaña. Eso sí, Marruecos también ha sufrido una baja sensible a tres meses de su debut. El seleccionador Regragui pasó de héroe a villano al perder en el campo la polémica final de la Copa de África ante Senegal y fue destituido con la preparación encaminada hacia el Mundial. El sustituto es Mohamed Ouahbi, un entrenador curtido en la academia del Anderlecht al que en 2022 la federación marroquí le confió la dirección de la sub-20.