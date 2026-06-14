La Ponferradina revive la historia de Alicante tras 20 años

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva afronta otro duelo decisivo para subir a 2ª División. El año pasado fue en casa y salió cruz. Ahora, con desventaja de campo y por tanto de clasificación, el equipo berciano buscará repetir lejos de Ponferrada éxitos pasados como los de Tenerife o Alicante. Precisamente aquel del Rico Pérez de junio del 2006 recuerda a la situación que se enfrenta la Deportiva en esta semana. Entonces no había ventaja de clasificación y ausencia de penaltis, pero sí contabilizaban los goles a domicilio con valor doble. Y la Deportiva también llegaba como víctima, a pesar de que ahora Fredi diga que el equipo berciano es favorito por historia. Pero como ya hemos dicho tantas veces, la historia no juega.

En el 2006 la formación deportivista había empatado en casa 1-1 ante el Alicante CF. El valor doble de los goles en campo contrario le daría al Alicante CF el ascenso con un 0-0. Y ese resultado se produjo hasta que Fran marcó en el minuto 86. Ahora también necesita ganar la Ponferradina para ascender, aunque a diferencia de entonces, dispone de 120 minutos para lograrlo.

UN PARTIDO BRILLANTE

Si Calderón hizo un gran encuentro contra el filial del RC Celta, no fue menor lo que llevó a cabo Undabarrena. El bilbaíno fue el reflejo de la prestación deportivista en defensa en el choque del pasado sábado, hasta el punto de que el oponente apenas tuvo ocasiones en El Toralín. El central de la Deportiva no dejó respirar a Álvaro Marín primero y a Somuah después. Claro que el trabajo defensivo es obra de todo el equipo, pero viendo prestaciones como la de Eneko Undabarrena el sábado, se entiende por qué la SD Ponferradina lleva más de 500 minutos sin recibir un solo gol, lo que es lo mismo, los últimos 5 partidos y parte de otro.

Evidentemente Undabarrena no habló de lo de Alicante, pero sí de otra eliminatoria similar, que fue la de semifinales de este curso ante el Atlético Madrileño: «Tengo la sensación de que hicimos más para lograr un resultado mejor. Pero ya desde hace muchos meses estamos viviendo en modo difícil o más bien modo extremo. Hay que ir a un campo complicado y ante un equipo que también lo es para ganar. Estamos mentalizados. Ya lo hicimos en Madrid. Llevamos tiempo demostrando que no somos peores que ninguno. Ésta no es nuestra segunda final; llevamos meses jugando una final tras otra. Cuando de agosto a enero no hicimos los deberes, ahora nos vemos en esta situación. Si queremos jugar contra los mayores, tenemos que ganar a los mejores».