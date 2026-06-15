El Real Madrid anuncia el fichaje de Cucurella

Marc Cucurella habla por teléfono en el entrenamiento este domingo en Atlanta, quizás terminando de cerrar su llegada a Madrid.EFE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Real Madrid anunció este lunes que el lateral izquierdo español Marc Cucurella jugará en el equipo blanco las próximas seis temporadas al haber alcanzado un acuerdo con el Chelsea inglés, donde ha jugado las últimas cuatro campañas.

El club madridista dio a conocer a través de un comunicado el traspaso de Cucurrella, de 27 años y quien se encuentra en Estados Unidos con la selección española para disputar el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador de Alella, en el Maresme catalán, se formó en la cantera del Barcelona, pero ahora no ha tenido problema en llegar a su principal rival.