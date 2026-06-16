Cientos de personas acuden a El Toralín a por su entrada para el Celta Fortuna-Ponferradina

Aviso en las oficinas del fin de las entradas.DL

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva ha puesto a la venta esta mañana las entradas para el partido de Vigo. Cientos de personas han hecho cola para hacerse con alguna de las localidades que el club despachaba.

Colas en el exterior de las oficinas.DL

Desde pasadas las nueve de la tarde-noche del lunes empezó a llegar gente a los aledaños del estadio para hacer cola y pasar toda la noche con el fin de no quedarse sin su entrada para la final de Vigo.

Los bercianos tiraron de paciencia.DL

Las oficinas abrieron a las 08.30 horas y la venta era sólo para abonados. Pasadas las diez de la mañana se agotaron los tickets que había a la venta, cuya cantidad no se detalla.

La gente no desesperó para lograr su entrada.DL

El club sólo vendía entradas a socios y únicamente una por persona, al margen de reservar un número para peñistas.