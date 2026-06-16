La Cultural Leonesa finaliza en la segunda posición del Campeonato Regional Alevín

Publicado por R.A. León Creado: Actualizado:

La Cultural alevín y benjamín cerraron el pasado domingo la temporada 2025/2026 en el Campeonato Autonómico Alevín y Benjamín solventado ambos equipos con nota su participación.

La Cultural alevín, que el pasado martes cayó ante el Real Valladolid en su feudo (1-4) finalizó en la segunda posición tras derrotar al Padre Claret a domicilio (1-7), solo superada en la tabla por el equipo blanquivioleta, que ganó todos sus partidos.

Mientras en la categoría Benjamín el conjunto blanco también cerró con victoria ante el Pan y Guindas en Palencia (3-6), finalizando en la cuarta posición.