Diario de León

La Cultural Leonesa finaliza en la segunda posición del Campeonato Regional Alevín

La Cultural alevín, subcampeona autonómica.

La Cultural alevín, subcampeona autonómica.virginia morán

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R.A. 
León

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La Cultural alevín y benjamín cerraron el pasado domingo la temporada 2025/2026 en el Campeonato Autonómico Alevín y Benjamín solventado ambos equipos con nota su participación.

La Cultural alevín, que el pasado martes cayó ante el Real Valladolid en su feudo (1-4) finalizó en la segunda posición tras derrotar al Padre Claret a domicilio (1-7), solo superada en la tabla por el equipo blanquivioleta, que ganó todos sus partidos.

Mientras en la categoría Benjamín el conjunto blanco también cerró con victoria ante el Pan y Guindas en Palencia (3-6), finalizando en la cuarta posición.

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