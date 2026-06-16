La Cultural Leonesa confía su portería a Parera

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Miquel Parera, con 30 años recién cumplidos (el pasado mes de mayo) se convierte en el cancerbero de la Cultural para la temporada 2026-2027, firmando también por otra opcional.

El balear de Manacor tiene una carrera en la que lleva compitiendo entre la segunda y tercera categoría del fútbol español más de 10 años, cuando empezó con el filial de su Mallorca natal.

En la pasada temporada fue el portero titular de un Racing de Ferrol que no llegó a cumplir con las expectativas, pero para nada por culpa del arquero. En otro Racing, el de Santander, dejó un grato recuerdo, tras ser una de las figuras del ascenso a Segunda División en la campaña 2021-2022.

Al año siguiente también fue clave en la permanencia del conjunto cántabro. El pasado verano, tras perder protagonismo tomó la decisión de abandonar el club. En la temporada 2019-2020 fue el portero suplente del Mallorca en Primera División, donde llegó a debutar.