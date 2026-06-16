Mbappé y Barcola tumban a una Senegal que tuvo sus opciones

Publicado por Jesús Centeno East Rutherford Creado: Actualizado:

Francia se impuso este martes a Senegal por 3-1 tras una buena segunda parte en la que la dupla Olise-Mbappé desatascó un partido espeso de los galos en la primera mitad, en la que evidenciaron falta de ideas en el centro del campo pero también la pólvora que tienen arriba.

Mbappé adelantó a los galos con un buen disparo cruzado por bajo tras un pase de Olise para anotar su decimotercer gol en un Mundial. Barcola puso el segundo y, tras un final alocado en el que Ibrahim Mbaye marcó el 2-1, el punta del Real Madrid anotó de nuevo para empatar a Gerd Müller con 14 goles mundialistas, quedándose solo por detrás de Miroslav Klose (16 goles) y Ronaldo Nazário (15).

El técnico francés, Didier Deschamps, no se guardó nada al sacar de inicio al tridente formado por Olise, Démbéle y Doué, que acompañaron a Mbappé. Sin espacios, el delantero tiró desmarques durante todo el partido