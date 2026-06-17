Erik Morán, mediocentro de la Ponferradina: «Quiero devolverla adonde la dejé»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Este domingo se cumplirá un año de la decepción sufrida por el deportivismo en la final del play off contra el FC Andorra. El equipo blanquiazul no hizo valer la ventaja clasificatoria y el 0-1 final (1-2 en el global) do el ascenso al cuadro tricolor y obligó al berciano a quedarse en 1ª Federación por 3ª temporada consecutiva. En aquel cuadro andorrano militaba Erik Morán, que fue el encargado de asistir ayer a la sala de prensa de El Toralín. El vizcaíno rememoró aquel momento: «No creo que esté en deuda con el equipo». No obstante, la alegría de sus compañeros no era la misma que la suya, que se mostró muy respetuoso en todo momento con el que había sido su equipo y lo vuelve a ser ahora.

No lo ha pasado nada bien Erik Morán en su 2ª etapa en la formación blanquiazul. Las lesiones han hecho mella. Vino para ayudar a salir de la zona de descenso y su aportación se notó, pero pudo jugar poco. Curiosamente se lesionó ante el RC Celta Fortuna el 8 de febrero y ante el RC Celta Fortuna volvió a ser titular el 13 de junio: «He pasado un tiempo bastante malo, sin encontrarme físicamente bien. Al final ha llegado el momento de jugar y quiero ayudar al máximo al equipo. Que me lesionara contra el RC Celta y volviera contra él es una curiosidad. Estoy contento por volver a jugar y por estar bien físicamente».

Centrándose en el partido definitivo, Erik Morán afirma que el equipo no debe obsesionarse: «Hay que estar tranquilos todo el encuentro porque es muy largo. Tener la necesidad de ganar nos puede venir bien. Hemos hecho un trabajo muy grande en defensa y en Vigo hay que hacerlo igual de bien y también ir a por su portería. Todo el mundo está con ganas de que llegue el partido para jugarlo. ¡Ojalá que nos salga bien!».

Erik Morán remató hablando de nuevo en el plano más sentimental: «He jugado aquí mucho tiempo y es donde mejor he estado, tanto por club como por ciudad. Puede que, quitando el Athletic Club, que es la entidad en la que me formé, la Ponferradina sea el club más importante de mi carrera. ¡Ojalá pueda devolverla a donde la dejé!».