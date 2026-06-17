Distinción de Fútbol Base León para el CD Santa Ana

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Fútbol Base León, organización que ha instituido a escala provincial el Trofeo Aurora López, ha distinguido este año a un club femenino berciano, el CD Santa Ana de Cabañas Raras, por su impacto social y educativo en este deporte. El reconocimiento no es al número de goles marcados ni a la clasificación en su debut en la categoría cadete. Es un reconocimiento a los valores y al trabajo diario de las chicas, del equipo directivo y también de los padres.

El Santa Ana ha hecho gala, más allá de su defensa de valores como la igualdad, el respeto o la inclusión, de un auténtico derroche de pundonor en mucho de los partidos que ha disputado. Debido a la falta de efectivos, las chicas diputaron muchos encuentros sin las once jugadores reglamentarias.

El club quiere seguir creciendo y conformar una plantilla de cara a la próxima temporada que le permita seguir compitiendo, especialmente en lo numérico.