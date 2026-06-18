El acuerdo con el entrenador Guillermo Algorri es efectivo para la próxima temporada después de conseguir el ascenso con el equipo a la categoría nacional. Tras dos temporadas en el club leonés, donde se ha conseguido disputar la fase de ascenso ambos años, Guillermo Algorri renueva con el Balonmano Sariegos y será el entrenador del equipo de Primera Nacional.

El entrenador leonés ya trabaja junto con la dirección deportiva en conformar la plantilla con las garantías necesarias para la nueva categoría, con nuevas exigencias ya en el ámbito nacional.

La primera piedra del proyecto ya está puesta y se muestra desde el club leonés la “confianza plena en Guillermo” para dar forma al equipo en la categoría que, por otra parte, “se la han ganado tanto él y su cuerpo técnico como los chicos con el ascenso”, además de estar encantados con “el trabajo de Algorri en todas las áreas del club, ayudando a hacer crecer nuestro proyecto, también desde la base y la escuela”, en palabras de Javi Callejo, gerente y director deportivo del Club Balonmano Sariegos.