La sonrisa de Lamine Yamal

Publicado por A. Estévez Chattanooga Creado: Actualizado:

Lamine Yamal es el protagonista de la selección española. Una figura mundial siempre en el foco. Cada paso suyo es medido, también cada gesto. Tras empatar ante Cabo Verde, el extremo estuvo serio en el primer entrenamiento posterior. Actitud que copó la actualidad y a la que respondió este viernes, en el siguiente entrenamiento abierto, forzando una sonrisa con sus dedos.

Un gesto dedicado a la prensa tras explicarse en una entrevista con TVE. «En el entrenamiento no estaba serio. Estaba medio dormido porque me quedé jugando a la ‘play’ hasta tarde por la noche», comentó.

Una actitud que mostró diferente este viernes. Forzada para la foto, pero real sobre el césped de la Baylor School, campo base de la selección española en Chattanooga (Tennessee) para la fase de grupos del Mundial.

Bromas con sus compañeros durante los ejercicios de activación y en el rondo habitual como parte del calentamiento.

Un Lamine Yamal que marca la actualidad en cada paso y ahora también sobre su titularidad o no contra Arabia Saudí. Sin estar recuperado aún al 100% de su lesión muscular para jugar un partido completo, el futbolista del FC Barcelona puede jugar hasta 60 minutos.

Sin forzar su presencia sobre el terreno de juego, pero el empate del debut ante Cabo Verde (0-0) incrementa la exigencia de la selección española; y ahí aparece Lamine Yamal como elemento clave, desatascador, para sumar la primera victoria y rebajar las críticas tras el estreno a una selección que partía en este Mundial como una de las favoritas a ser campeona.

MIKEL MERINO y VÍCTOR MUÑOZ

La selección española llevó a cabo este viernes su último entrenamiento en Chattanooga (Tennessee) antes de poner rumbo a Atlanta para disputar el segundo partido del Mundial ante Arabia Saudí, el domingo, en el que Mikel Merino estará, pero Víctor Muñoz no.

Mikel Merino volvió a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros tras dos sesiones en las que llevó a cabo un plan especializado con el objetivo de no asumir riesgos tras un tramo final de temporada en el que una lesión en el pie le tuvo alejado cuatro meses de los terrenos de juego.

Por su parte, Víctor Muñoz sufrió durante el jueves una «dolencia muscular adicional» a la que llegaba a la concentración, que le hace ser duda para poder participar en el Mundial, dependiendo de la altura a la que llegue la selección española, y empezó su recuperación este viernes. El reciente fichaje del Liverpool, procedente de Osasuna, salió al césped de la Baylor School, campo base de la selección española durante la fase de grupos de este Mundial, con el entrenamiento ya empezado para ejercitarse en una bicicleta estática.